E' un papà già innamorato della figlia che nascerà in primavera. Gonzalo Higuain ha deciso infatti di mostrare tanto personale affetto in un modo davvero particolare: niente social network, niente web e follower. Il campione argentino si è presentato in campo nell'ultima partita della Juventus con gli scarpini che portano tre nomi: Lara, Alma, Gonzo. Il primo è quello della fidanzata e futura mamma, l'ultimo è il soprannome affettivo del Pipita e il terzo è quella della nascitura: Alma.

L'attaccante della Juventus ha personalizzato così i suoi scarpini da gioco utilizzati contro il Genoa con la scritta "Alma, Lara, Gonzo". Di fatto il Pipita aveva già reso noto il nome della figlia che aspetta dalla fidanzata Lara Wechsler: si chiamerà Alma. La piccola nascerà in primavera e sarà la primogenita dell'argentino.

Un Pipita che dunque ‘rompe' la campana sotto la quale da sempre ha celato la propria vita familiare, schivo dal gossip e dai pettegolezzi. Il Pipita ha sempre preferito dividere la propria realtà personale con quella professionale, riuscendoci. Nelle scorse settimane era nato un piccolo caso sul web, durante le ferie invernali. Higuain aveva postato le sue vacanze in relax in Argentina e aveva chiamato la compagna in dolce attesa "senhora".

Un termine che aveva allarmato tutti perché è traducibile tranquillamente con l'italiano ‘moglie'. Nozze segrete? Matrimonio in arrivo? Nulla di tutto ciò. E' stato un semplice vocabolo utilizzato per sottolineare l'intesa e l'intimità tra i due. Di anello al dito e abito bianco non se ne parla ancora, almeno fino a fine stagione. Prima nascerà Alma, poi si vedrà cosa potrà accadere.

Dopotutto il fidanzamento con la bella Lara Wechsler sembra andare a gonfie vele e anche le scarpette nuove contro il Genoa ne sono una dimostrazione chiara.