In 6 partite aveva segnato appena 2 gol, contro il Tottenham ci ha messo addirittura 8′ per realizzare una doppietta, poi "sporcata" dal rigore fallito nel finale. Gonzalo Higuain ha fatto letteralmente esplodere d'entusiasmo l'Allianz Stadium nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions. Due reti, una da bomber di razza e una su calcio di rigore, nella serata del duello a distanza con un altro super centravanti come Harry Kane, celebrata con due esultanze diverse: prima quella ormai classica "militare", la seconda con una linguaccia alla Del Piero.

Higuain, gol da campione ed esultanza militare.

Nemmeno il tempo di battere il calcio d'inizio e la Juventus si è ritrovata già in vantaggio contro il Tottenham. Punizione dalla trequarti in posizione centrale battuta velocemente da Pjanic, capace di mettere un pallone con il contagiri per Higuain che, lasciato colpevolmente solo, ha scagliato in rete con una girata al volo da applausi. Urlo rabbioso per il Pipita ed esultanza ad emulare il saluto militare.

Perché Higuain esulta con il saluto militare.

Già da diverse partite Higuain dopo ogni gol esulta con il saluto militare. La prima occasione in cui il Pipita ha celebrato un gol portandosi la mano all'altezza della tempia è stata contro il Sassuolo quando ha realizzato una super tripletta. Stuzzicato sui motivi dell'esultanza nel post partita, Higuain ha risposto così: "Non dico perché ho gioito così, bisogna mantenere qualche segreto ogni tanto". Presto però potremmo saperne di più.

Doppietta per Higuain ed esultanza alla Del Piero.

Diversa invece l'esultanza in occasione del secondo gol. Higuain dal dischetto ha battuto Lloris che aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito a togliere la sfera dall'angolino. Il Pipita subito dopo la rete ha esultato in direzione della bandierina del corner opposta alla precedente, sfoderando una linguaccia alla Del Piero. Un omaggio al glorioso numero 10 bianconero? O un gesto spontaneo?

Higuain fallisce il 3° gol in 2 occasioni, prima su azione e poi dal dischetto

Purtroppo per l'argentino e per i tifosi della Juventus, il tutto non si è ripetuto in occasione del secondo rigore battuto. Il Pipita ha scelto la soluzione di potenza spedendo il pallone sulla traversa. Una chanche che ha lasciato il risultato sul 2-1 al termine del primo tempo (in precedenza Kane aveva accorciato le distanze). Serata dai due volti dunque per l'ex Napoli che ha segnato una doppietta, ma anche fallito prima l'occasione del 3-0 dopo un bel contropiede e poi quella del 3-1 su rigore.