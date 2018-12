Gonzalo Higuain è ancora una volta un uomo mercato. Il centravanti argentino con il Milan non segna da quasi cinquanta giorni e nelle ultime settimane è stato messo pesantemente in discussione e il suo futuro è in bilico, c’è chi dice che i rossoneri difficilmente lo riscatteranno la prossima estate, ma forse ben prima il Pipita potrebbe andare via. L’argentino infatti già a gennaio potrebbe firmare per il Chelsea. La trattativa tra le parti non è ancora iniziata, ma i Blues stanno iniziando a studiare le varie opzioni e potrebbero offrire al Milan uno scambio con Alvaro Morata.

Il destino incrociato di Higuain e Morata

Higuain vive un momento molto complicato, non trova il gol da troppo tempo e dopo quella brutta serata vissuta da ex contro la Juve non si è più ripreso. Non se la passano meglio i due centravanti del Chelsea: Morata e Giroud. Lo spagnolo ha segnato 7 gol in 21 partite, il francese 5 in 22 stagionali, ma 4 li ha realizzati in Europa League. Sarri ha bisogno di un centravanti affidabile se vuole vincere almeno un trofeo e chiudere senza problemi tra i primi quattro, ultimamente ha giocato con Hazard ‘falso nueve’ una soluzione che non può andar bene per tutta la stagione. L’ex tecnico del Napoli non ha mai fatto mistero di aver un legame stretto con il Pipita, già lo ha richiesto nel mercato estivo e adesso lo ha chiesto nuovamente ai dirigenti del Chelsea.

Il Chelsea pensa alla formula d’acquisto per Higuain

Marina Granovskaia, la zarina del Chelsea, è il responsabile del mercato del club londinese e sta pensando a come prendere Higuain. La prima opzione, quella più semplice, è quella di uno scambio di prestiti tra il Pipita e Alvaro Morata, che nelle ultime due estati è stato un obiettivo di mercato del Milan. Questa opzione sicuramente non dispiacerebbe ai rossoneri. Ma non è da escludersi anche l’acquisto a titolo definitivo di Higuain, che però resta sempre un giocatore di proprietà della Juventus. In questo caso i 36 milioni li dovrebbe sborsare Abramovich, e i rossoneri dovrebbero acquistare Morata, che però costa molto di più, lo spagnolo ha anche cinque anni in meno. La Juve comunque avrebbe un ruolo decisivo, perché dovrebbe dare l’ok allo scambio di prestiti.

Dubbi e domande sulla trattativa per Higuain

In casa Milan da tempo si pongono tante domande sul futuro di Higuain. Il suo valore non è in discussione, ma il contributo dato alla causa rossonera è stato oggettivamente deludente, nessuno pensava segnasse così poco. Ma conviene al Milan liberarsi del Pipita? Trovare una risposta è complicato, perché di sicuro Gonzalo non è sereno ma è uno dei più grandi bomber di questa epoca e c’è da scommettere sui suoi gol. E una squadra che cerca il quarto posto e la qualificazione in Champions può privarsi di Higuain? La risposta è no, anche se il suo eventuale sostituto sarebbe Morata che è un giocatore di grande valore, ha voglia di riscatto e conosce molto bene la Serie A. Ma bisogna fare i conti con la Juventus, i bianconeri hanno l’ultima parola e in caso di offerta del Chelsea per l’argentino daranno l’ok?