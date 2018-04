Real Madrid e Bayern Monaco si sfideranno martedì nella semifinale di ritorno di Champions League. All’andata in Baviera i campioni in carica si sono imposti per 2-1. CR7 e soci sembrano favoritissimi, ma Zidane ha qualche problema di formazione e nell’elenco dei convocati mancano Isco e Carvajal. Heynckes, che potrebbe essere all’ennesimo passo d’addio in Europa, crede nella rimonta e dice che se la squadra di Zidane è vulnerabile, d’altronde ha già perso in casa con la Juventus:

Non ho visto la partita con la Juve, ma penso che ogni squadra in Champions abbia il suo stile, la propria tradizione, il proprio DNA. Il Real ha dimostrato di essere vulnerabile. Non sono invincibili. Sanno che è la partita dell’anno, perché noi abbiamo dimostrato in questa stagione di saperci riprendere dalle avversità. Saremo un avversario tosto.

Heynckes ci crede, il Bayern dovrà limitare gli errori e sotto porta dovrà essere molto più cinico. Se ci riuscirà potrà ribaltare il risultato e conquistare la finale. Al termine della conferenza stampa l’esperto allenatore ha parlato anche delle spie del Real Madrid:

Il Bayern dovrà essere più efficace rispetto alla gara di andata. Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni. In campionato abbiamo segnato 88 gol e dovremo mettere in campo il nostro cinismo. Ho visto cose positive all’andata e dobbiamo correggere gli errori. I rigori? Non ci penso, non ho avuto modo e ci sono delle ‘spie’. Se ci allenassimo per calciarli duranti gli allenamenti di Madrid, sapreste già chi li andrebbe dal dischetto.

Zidane ha convocato solo 19 giocatori per la semifinale di ritorno di Champions League. Gli assenti illustri sono il difensore Carvajal e soprattutto Isco, infortunatosi nella gara d’andata. Fuori anche Achraf, Vallejo e Marcos Llorente. Nell’elenco c’è Nacho.

Portieri: Navas, Casillas, Luca Zidane.

Difensori: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Kovacic, Ceballos.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vazquez, Borja Mayoral.