Non c'è pace per Lucas Hernández e per sua moglie Amelia de la Ossa. Una storia a dir poco curiosa e soprattutto travagliata quella della coppia che ora dovrà far fronte ad un altro "ostacolo". Il pm ha richiesto un anno di condanna per il calciatore, reo di non aver rispettato l'ordinanza restrittiva che obbligava ad entrambi di restare lontani, con una distanza di 500 metri.

La curiosa storia di Hernández e sua moglie.

Il difensore classe 1996 dell'Atletico Madrid è stato arrestato nella scorsa estate all’aeroporto di Madrid per aver violato le misure cautelari che gli erano state inflitte lo scorso febbraio, quando il giocatore fu condannato per violenza domestica a 31 giorni di lavori sociali dopo aver litigato pesantemente con l’ex fidanzata Amelia de la Ossa. I due infatti dopo essersi ritrovati erano volati in vacanza alle Bahamas dove si erano sposati in gran segreto. Ecco allora che immediatamente tornati in Spagna hanno trovato le forze dell’ordine.

L'aggressione alla fidanzata Amelia.

La misura restrittiva (i due erano obbligati a rispettare una distanza reciproca di 500 metri) era relativa ad un brutto episodio accaduto a febbraio. Hernández aveva litigato di notte con la fidanzata Amelia aggredendola. La polizia, avvertita dai vicini, ha arrestato il calciatore trovato in stato confusionale, mentre la ragazza alle prese con lievi ferite è poi tornata a casa.

La richiesta del pm, un anno di condanna per Hernández

Ora il pm dopo il viaggio dei due alle Bahamas ha deciso di utilizzare la mano pesante. Il mancato rispetto dell'ordinanza restrittiva ha portato alla richiesta di un anno di carcere per il calciatore che spera nell'operato dei suoi legali per una vicenda che, i tifosi dell'Atletico sperano non influisca sul suo rendimento.