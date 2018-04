Il Bologna è salvo ma per Filip Helander è comunque un finale amaro di stagione. Il difensore della squadra allenata da Roberto Donadoni, infatti, si è gravemente infortunato e ha concluso anzitempo la sua avventura per quest'anno in Serie A. La diagnosi è di frattura costale, subita durante l'ultima partita, disputata contro il Genoa.

In vista del prossimo match di campionato, che si disputerà contro il Cagliari, dunque, non arrivano buone notizie per i felsinei: Donadoni dovrà infatti fare a meno da qui alla fine della stagione del difensore svedese Filip Helander così come è stato confermato dal comunicato ufficiale della società

"Andrea Poli e Rodrigo Palacio sono rientrati in gruppo, differenziato per Torosidis, terapie e differenziato per Pulgar, terapie per Destro e Donsah. Helander ha riportato nel corso della partita di Genova una frattura costale, tempi di recupero previsti 3-4 settimane".

un mese di inattività, equivale a dire stagione finita per il difensore rossoblù, che si ferma a 28 presenze in campionato. L'infortunio occorsogli nell'ultima partita di Serie A lo ha fermato per il Bologna ma non dovrebbe creargli ulteriori problemi. Helander non dovrebbe comunque perdere la possibilità di far parte dei 23 che prenderanno parte per la Svezia al mondiale di Russia 2018, conquistato proprio ai danni della nostra nazionale azzurra.

Il Bologna, a quota 38 punti, è oramai salvo, dopo una stagione molto altalenante, iniziata male e poi raddrizzata cammin facendo. Contro il Cagliari, però non sarà una passeggiata perché i precedenti arridono agli isolani: ben 27 partite in Serie A, 3 in cadetteria. Appena 4 le affermazioni ospiti, contro le 12 degli isolani. Salta all’occhio il numero dei pareggi, 14.

Nella passata stagione finì con un pari: i felsinei passarono avanti con Mattia Destro, poi arrivò il pareggio dei sardi allo scadere con una punizione di Borriello che oggi gioca nella Spal