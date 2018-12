Heimir Hallgrimsson sarà il dentista più pagato al mondo. Grazie al suo nuovo incarico da allenatore, l'ex ct dell'Islanda, infatti verrà ricoperto d'oro: ovviamente dagli sceicchi del Qatar che lo hanno ingaggiato come neo tecnico dell'Al-Arabi ovvero la squadra più tifata del Paese, club di Doha e vincitrice di 7 titoli nazionali nei suoi 66 anni di storia.

Una decisione che riporta Hallgrimsson sulle prime pagine sportive internazionali dopo le mirabolanti gesta con la nazionale islandese che riuscì a qualificare magicamente agli ultimi Mondiali in Russia dove poi venne eliminata al primo turno non senza confermare comunque le sue ottime qualità.

L'accordo con la Juve d'Arabia. Non si sanno ancora i dettagli dell'accordo economico e di durata da parte dell'allenatore svedese e del club qatariota ma è certo che fra poco arriverà anche l'ufficialità, dopo aver anticipato la scelta attraverso un video: l’Al-Arabi ha trovato l’accordo con l’allenatore islandese dando il benservito al tecnico Almoadab in ritardo nella Stars League con un 7° posto che non ha convinto la proprietà.

Lo storico Mondiale e la pausa dal calcio. Un richiamo fortissimo per Hallgrimsson che era tornato a svolgere la sua professione di sempre, quella di dentista. Hallgrimsson in Islanda è considerato oramai una sorta di icona intoccabile: era stato il vice di Lagerbäck in Nazionale dal 2011 al 2014 diventandone co-allenatore fino agli Europei. Nell’ultimo biennio proprio a lui era stata affidata la Nazionale islandese condotta per la prima volta della sua storia alla fase finale di un Mondiale.

Il ‘fascino' del Qatar. Al termine della spedizione in Russia, Hallgrimsson aveva annunciato la sua pausa dal calcio e il ritorno alla sua attività malgrado ci fossero diverse proposte da parte di società europee. Poi, il colpo di fulmine dal Qatar: una nuova sfida che lo renderà certamente il dentista meglio pagato al mondo.