Torna alla vittoria il Chelsea di Antonio Conte e aggancia il secondo posto della Premier League in attesa della gara del Manchester United: dopo i due pareggi contro l'Arsenal e il Leicester i Blues hanno vinto in casa del Brighton con un sonoro 4 a 0 grazie ad una doppietta di Eden Hazard e alla reti di Willian e Viktor Moses. Gara mai in discussione per il club dei londinesi che dopo 10 minuti era già sul doppio vantaggio e nella ripresa, soprattutto negli ultimi 15′, ha chiuso la pratica. Super prestazione di Eden Hazard che oltre ai goal ha dispensato giocate sopraffine e sembra essere sempre più consapevole della sua forza e delle sue qualità. Stupenda azione del Chelsea in occasione del raddoppio con due triangolazioni veloci nello stretto e conclusione dal limite: una giocata da fustal in un campo da calcio.

La maglietta regalata al piccolo tifoso.

Il match del Chelsea e la prestazione del belga sono stati scanditi da un'immagine tenerissima avvenuta al termine della gara: un piccolo tifoso del Chelsea era a bordo campo e ha mostrato un foglio di carta sul quale aveva scritto un messaggio ad Hazard? "Mi regali la tua maglietta?", era il desiderio espresso dal bimbo. Hazard se n'è accorto e gli ha donato la casacca.

Doppietta di Hazard: il belga è imprendibile.

Il numero 10 dei Blues ha aperto le marcature con un bel destro da dentro l'area che non ha lasciato scampo al portiere del Brighton, Ryan, ma la perla vera è il goal della sua personale doppietta: il belga ha raccolto un suggerimento di Willian subito dopo la linea di centrocampo, si è portato a spasso il suo avversario e poi ha tagliato come il burro la difesa di Hughton, depositando la palla in rete con un diagonale non fortissimo ma preciso che spiazza il numero uno di casa.

Super goal di Willian. Moses la chiude.

La più bella giocata vista oggi all'Amex Stadium di Brighton è arrivata in occasione della rete del raddoppio dei Blues: doppio triangolo Willian-Hazard-Batshuayi e il brasiliano che ha scaricato in rete un destro potentissimo su cui il povero Ryan poco poteva fare. Davvero un azione stupenda se consideriamo il recupero di Kanté il successivo palleggio nello stretto da parte dei tre uomini più offensivi della squadra di Antonio Conte. Ha chiuso la gara Viktor Moses che ha raccolto un suggerimento in profondità di Musonda.