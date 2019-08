in foto: Harry Maguire ha firmato il contratto con lo United (fonte, sito ufficiale del Manchester)

I 65 milioni di euro che il Manchester City pagò all'Athletic Beilbao per Aymeric Laporte sembrano un'inezia rispetto agli 87 (che coi bonus possono superare il muro dei 90) versati nelle casse del Leicester dal Manchester United per accaparrarsi Harry Maguire. Non è ancora sceso in campo ma il 26enne ex difensore della ‘volpi' ha già battuto un record: è il più pagato di sempre rispetto a Matthijs de Ligt (dall'Ajax alla Juventus per 85.5 milioni), Virgil van Dijk (dal Southampton al Liverpool per 84.7 milioni), Lucas Herandez (dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco per 80 milioni) e al calciatore dei Citizens che chiude la speciale Top 5. Nella trattativa ‘del secolo' c'è spazio anche per un ‘piccolo' beneficio per l'Hull City che aveva ceduto il calciatore per 13.7 milioni al Leicester nel 2017 conservando il diritto a una percentuale (il 10%) sulla futura rivendita: 8.7 milioni è il gruzzoletto raccolto una volta rotto il salvadanaio.

A giudicare dalle cifre e dal valore inestimabile attribuito al ruolo, la domanda sorge spontanea: qual è la quotazione odierna di Kalidou Koulibaly del Napoli? La clausola da 150 milioni di euro alza l'asticella e rende il centrale senegalese una sorta di gallina dalle uova d'oro per i partenopei. KK, però, al momento è intoccabile e col rinnovo che lo porta a guadagnare uno stipendio da 6.5 milioni netti a stagione, sia pure di poco, ha un ingaggio superiore allo stesso Maguire. Il neo acquisto dei Red Devils ha firmato un contratto di 6 anni (fino al 2025, con opzione per la successiva) con ingaggio da 5.5 milioni di sterline all'anno (circa 6 milioni in euro, più del doppio di quanto percepiva al Leicester), più o meno 500 mila euro al mese, 125 mila a settimana, circa 17 mila euro al giorno.