In Serie B c’è un ragazzo che sta sbalordendo. Il suo nome è Kwang-Son Han, gioca nel Perugia, ma è di proprietà del Cagliari. La Juventus lo ha messo nel suo mirino e già la prossima settimana potrebbe decidere di acquistarlo, ma il bianconero per ora Han non lo vestirà.

Il direttore tecnico del Perugia Roberto Goretti, ex ottimo centrocampista che ha giocato anche con il Napoli e la nazionale Under 21, dice che il giocatore non lascerà l’Umbria in questa sessione di mercato, ma conferma che la Juventus lo sta seguendo molto da vicino.

La Juve osserva Han.

Han rilascia pochissime interviste e di lui ha parlato Goretti, che ha confermato l’interesse della Juventus e ha svelato che in settimana osservatori bianconeri hanno visto da vicino Han, che vuole emergere, ha grandi qualità e vuole giocare in Serie A

La Juve lo ha monitorato, anche durante la settimana. A me non hanno chiesto nulla. Se mi domandassero un parere su Han, dal momento che tanto non è un giocatore di nostra proprietà, direi loro: ‘Prendetelo al volo’. Han ha 19 anni e può migliorare tanto, ma io in futuro lo vedo in cup club europeo come la Juventus. E per come lo conosco, credo che lui privilegerà l’Italia.

Han somiglia a Suarez.

Secondo Goretti l’attaccante nord coreano è paragonabile a Luis Suarez, il bomber del Barcellona. Il fiuto è quello del rapinatore d’area da rigore, ma anche la tecnica è sopraffina

Mi ricorda molto Luis Suarez. Fiuto del gol, opportunismo, esplosività e tecnica. Con noi ha segnato 7 reti bellissime. La mia preferita è quella con il Pescara, da vero bomber d’area di rigore, ma vi posso assicurare che in allenamento mi ha lasciato a bocca aperta spesso, perché ha dei movimenti non convenzionali.

Dybala è l’idolo di Han.

Infine il direttore tecnico del Perugia ha rivelato che Han parla quattro lingue e ha soprattutto detto che l’idolo del diciannovenne attaccante è lo juventino Dybala, che presto potrebbe diventare un suo compagno di squadra