Perché proprio adesso e quasi di soppiatto? Perché il Napoli ha scelto per Marek Hamsik un commiato del genere? Perché tenere nascosta la notizia del suo addio fino a poco prima della partita con la Sampdoria? Perché cederlo dopo il 31 gennaio, quando in Italia il mercato in entrata è chiuso? Perché 12 anni di carriera – una vita intera – trascorsi in azzurro, rinunciando anche a offerte importanti e alla prospettiva di fare più soldi, sono stati presi e impacchettati come si fa con le bomboniere che non butti perché è peccato?

Nulla questio sull'opportunità che il calciatore, 32enne, ha voluto cogliere per sé stesso e per la propria famiglia: in Cina, al Dalian, guadagnerà 30 milioni in 3 stagioni. Dopo aver dato tutto alla maglia azzurra, compreso che a un certo livello non ci arriverai più, tanto vale monetizzare quel che resta del know how acquisito sul campo. Ha fatto la scelta più giusta e non merita di essere chiamato traditore o mercenario. Piuttosto, l'operazione solleva altre perplessità. Non reazioni di pancia, ‘ragionamenti' da tifoso ma considerazioni che s'accompagnano a situazioni del genere.