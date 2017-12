Nessun avrebbe mai immaginato che questo ragazzo slovacco sarebbe riuscito dove nessuno si era mai avvicinato ma ieri al San Paolo è successo davvero: Marek Hamsik ha battuto il record di reti di Diego Armando Maradona e ha regalato al Napoli un Natale da capolista della Serie A.

116 reti con la maglia del club azzurro dal 2007 a oggi e battere il primato del miglior cacciatore della storia del calcio non è proprio una cosa da tutti i giorni. Hamsik è il simbolo del Napoli da diversi anni per l'abnegazione e l'applicazione in campo e fuori. Proprio nel giorno in cui ha battuto il record del Pibe de Oro si è ritirato l'uomo che gli ha passato la fascia da capitano: Paolo Cannavaro non giocherà più e intraprenderà l'esperienza di assistente del fratello Fabio, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina.

Hamsik saluta Cannavaro: Ti ringrazio per tutto.

Il numero 17 del Napoli ha voluto omaggiare Paolo Cannavaro, che ieri ha deciso di ritardi dal calcio giocato e l'uomo da cui ha ereditato la fascia di capitano della squadra azzurra

Così la vita, Paolo. Nel giorno in cui sono diventato il miglior marcatore del Napoli tu ti sei ritirato dal calcio. Devo ringraziarti davvero per tutto. Per anni abbiamo lottato insieme per il Napoli, per me è stato davvero importante. È stato un grande onore prendere la tua fascia di capitano. Ti ringrazio per tutto.

Hamsik: Sarà un bel Natale per noi.

Lo slovacco sul suo sito ufficiale ha parlato del suo goal alla Sampdoria che gli ha permesso di superare Diego Armando Maradona in vetta alla classifica dei marcatori della storia del Napoli

Momenti indimenticabili dopo il gol. Ho guardato prima il guardalinee per vedere se era tutto ok, poi ho esultato. Sono molto contento di aver superato Diego, ma la cosa più importante è stata la vittoria di squadra sulla Sampdoria. Per noi adesso sarà un bel Natale