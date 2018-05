Il Torino è nel destino di Marek Hamsik, che nella gara di andata realizzò il 115esimo gol con la maglia azzurra ed eguagliò il record di Maradona. Oggi, nella gara di ritorno, ha segnato il 100esimo gol in Serie A. Lo ha festeggiato esultando come una statua, come faceva Mark Bresciano, ma forse non aveva tanta voglia di festeggiare perché lo scudetto aveva come al solito preso la solita direzione quella di Torino. Da vero capitano si è presentato davanti ai microfoni di Sky, e lo slovacco ha innanzitutto ringraziato il pubblico: “Dobbiamo solo ringraziare il pubblico che ci ha fatto sentire come se avessimo vinto qualcosa, ci dispiace moltissimo, ci abbiamo creduto fino alla fine e avremmo meritato qualcosa di più”.

Hamsik è un ragazzo molto posato e non ha fatto alcun riferimento alle tante polemiche delle ultime settimane, piuttosto ha fatto riferimento agli episodi dello scorso turno di campionato in cui la Juventus ha vinto in rimonta nel finale con l’Inter e il Napoli ha iniziato malissimo e poi ha perso il match con la Fiorentina.

Ci sono stati piccoli episodi che hanno fatto cambiare la stagione e ci hanno condizionato dopo la Juve. Loro vincono all’ultimo minuto, noi che giochiamo in 10 dopo cinque minuti. Un peccato. Per come giochiamo noi è difficile giocare con uno in meno, ma alla fine potevamo gestirla meglio.

Hamsik esprime un rammarico grande per gli infortuni occorsi a Milik e Ghoulam, che avrebbero aiutato e non poco il Napoli in tutta la stagione.

Ghoulam e Milik ci sono mancati tanto, infortuni pesanti, sono particolari che ti cambiano un campionato. Questa squadra in campo ha fatto vedere in campo di potersela giocare con tutti.

Ha parlato anche del futuro del Napoli e di Sarri. Hamsik non ha dubbi e non vorrebbe cambiare con nessun altro il suo allenatore.