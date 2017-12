Marek Hamsik è sempre più nella storia del Napoli. 116 reti e record di goal della storia del club azzurro battuto nella vittoria contro la Sampdoria, che ha consentito alla squadra di Maurizio Sarri di rimanere in vetta della classifica della Serie A.

Juraj Venglos, agente del capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento che sta vivendo Hamsik e sul futuro del suo assistito.

L'agente di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal e si è soffermato sul momento del centrocampista e capitano del Napoli

È stato un anno importante per Marek, ha superato il record di Maradona ed è orgoglioso di questo. È una cosa che lo responsabilizza. Ora è felice perché si sta godendo il Napoli capolista. Adesso ha messo nel mirino anche il record di presenze del Napoli, è felice di tutti questi primati, ma lui gioca per la squadra e non per le soddisfazioni personali. Per il 2018 vuole lo scudetto in modo tale da dare una gioia incredibile ai tifosi, anche se è difficile perché c’è concorrenza. Ma se la squadra continua così, l’obiettivo può essere raggiunto. Qualora dovesse vincere lo scudetto, Marek sarebbe pronto a farsi un altro tatuaggio e a tagliarsi la cresta.