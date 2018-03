Questa volta non sarà una delle sue classiche esultanze a spingere Marek Hamsik ad aprire completamente la sua bocca in maniera rabbiosa, ma la necessità di sottoporsi ad un piccolo intervento. Già perché il perno del centrocampo del Napoli, che presto conoscerà l'entità del problema muscolare che lo ha messo ko nell'ultima sfida contro il Genoa, deve fare i conti con la tonsillite. Un problema fastidioso che lo costringerà a finire sotto i ferri nei prossimi giorni.

Intervento per Hamsik, si toglierà le tonsille

Lo slovacco del Napoli già da tempo deve fare i conti con una fastidiosa tonsillite che lo ha messo ko anche nello scorso gennaio. Ecco allora che, di comune accordo con lo staff medico ha deciso di risolvere il problema in maniera definitiva. Hamsik sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere le tonsille: un intervento di routine per il calciatore che vuole tagliare la testa al toro, per cercare di non dover nuovamente fare i conti con quella che è considerata una "seccatura".

Tempi di recupero per il capitano del Napoli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, non c'è la minima apprensione per l'intervento a cui si sottoporrà Hamsik. L'operazione per la rimozione delle tonsille, gli costerà un periodo di degenza molto ridotto, di 5-6 giorni. In questo caso il calciatore potrebbe sfruttare il periodo di recupero dall'infortunio muscolare, in cui comunque dovrà rimanere fermo ai box per il recupero totale.

Infortunio muscolare per Hamsik, le condizioni

Per capire a tal proposito quanto tempo Hamsik dovrà rimanere fuori dai campi di calcio, è atteso il report medico del professor De Nicola, responsabile dello staff azzurro. Sarà definitivamente stabilità l'entità dell'infortunio ai flessori occorso al giocatore in Napoli-Genoa. Quello che inizialmente sembrava un problema fisico di poco conto, potrebbe essere in realtà un po' più grave del previsto a giudicare dalle sensazioni del giocatore definite "non buone". Nelle prossime ore ne sapremo di più, con Sarri pronto a schierare Zielinski nelle vesti di vice Hamsik.