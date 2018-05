Hamsik va via, anzi no rimane. Il futuro del capitano del Napoli ha ormai i contorni di un tormentone di mercato. Tentato dall'accettare le ricche offerte dalla Cina, il centrocampista slovacco non ha però ancora preso una decisione su quello che farà nella prossima stagione. A far vacillare i dubbi di "Marekiaro" è arrivato Carlo Ancelotti, così come ha candidamente ammesso il diretto interessato.

"Con Ancelotti ci siamo sentiti al telefono, sarebbe un grande onore giocare per un allenatore così – ha spiegato Hamsik ai media slovacchi – Il presidente De Laurentiis ha portato uno che ha vinto tanto, questo mi rende felice. Quando una persona è abituata a vincere porta una mentalità vincente. Il mio futuro? Non c'è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo a riguardo. Sono ancora un giocatore del Napoli e ho un contratto per tre anni".

L'applauso a Maurizio Sarri

Nell'intervista concessa ai giornalisti presenti nel ritiro della nazionale slovacca, che sarà impegnata nelle due amichevoli con Olanda e Marocco (il 31 maggio a Trnava e il 4 giugno a Ginevra), il giocatore del Napoli ha commentato anche l'addio di Maurizio Sarri: "Ha lavorato benissimo, la squadra è cresciuta tantissimo – ha ricordato Hamsik – Forse c’è un punto dove non si può dare di più. Non bisogna però dimenticare il grande lavoro fatto".

"Nei grandi club dopo tre anni spesso gli allenatori cambiano, non facciamone una tragedia. Per fortuna il presidente ha portato un grande allenatore. Per la prima volta nella storia una squadra che ha fatto 91 punti non ha vinto il titolo. Possiamo però essere orgogliosi di quanto fatto, e io di questa stagione sono contento anche per esser riuscito a superare il record di Maradona".