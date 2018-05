C'è chi va e c'è chi viene, ma Dries Mertens resta. Al 100%, almeno ascoltando le parole di ‘Ciro', di continuo e incondizionato amore nei confronti dei colori partenopei e della sua gente che lo ha ‘adottato' da tempo. Ma l'avvento di Carlo Ancelotti poteva anche ribaltare equilibri consolidati dal tempo, con scelte da parte dell'allenatore che avrebbero potuto mettere in dubbio anche la presenza futura del belga.

Condizionale d'obbligo perché la realtà sembra parlare ancora una volta la lingua del nazionale belga che sarebbe un punto di riferimento anche per il neo tecnico. A dirlo lo stesso Mertens che ha messo a tacere le voci di mercato che lo riguardavano per la prossima estate.

Le parole di Ancelotti. Dries Mertens, attaccante del Napoli del recente passato lo sarà anche per il prossimo futuro. Il giocatore è intervenuto in conferenza stampa dalla nazionale belga che si giocherà il Mondiale in Russia il prossimo giugno. E l'argomento è stato anche la possibile permanenza al Napoli con l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei partenopei: "Certo che mi piacerebbe lavorare con Ancelotti, ma vedremo, il nuovo allenatore mi ha già chiamato. Mi ha chiesto se volevo restare ed è stato anche molto convincente".

Bandiera Mertens. Una schiarita, che molti tifosi partenopei si aspettavano arrivasse il prima possibile. Dries Mertens a Napoli ha dato moltissimo, sacrificandosi per il bene della causa, assecondando i dettami tattici di Benitez prima e poi di Maurizio Sarri. Una trasformazione che ha permesso al Napoli di ovviare ai problemi di Milik, la punta designata che nelle ultime due stagioni è stato più in infermeria che in campo.

Rammarico scudetto. Proprio sullo scudetto, Dries Mertens ha rilanciato la sfida alla Juventus: "E' stata una stagione dura, abbiamo conquistato 91 punti eppure non abbiamo vinto lo scudetto, cosa mai accaduta in Italia e che mi ha fatto male ma ci riproveremo. Ora pensiamo al Mondiale, mi sento bene e voglio provare a far qualcosa di importante".