La Fiorentina si prepara a battere un colpo di calciomercato per il futuro. Ennesimo affare "green" per la società del capoluogo toscano che ha messo le mani su Hamed Junior Traorè, giovane e talentuoso centrocampista dell'Empoli. Le ultime indiscrezioni sulle trattative di gennaio raccontano di un'operazione quasi chiusa tra le due società toscane per il classe 2000 che a giugno dovrebbe dunque diventare un nuovo calciatore viola. A fare il percorso inverso, trasferendosi già nelle prossime settimane, potrebbe essere il connazionale di Traorè, Dusan Vlahovic pronto a rinforzare l'attacco dell'Empoli di Iachini.

Hamed Junior Traorè alla Fiorentina, le ultime notizie di calciomercato

La Fiorentina ha bruciato tutti sul mercato per Hamed Junior Traorè giovane stella dell'Empoli. Il centrocampista ivoriano classe 2000 dopo l'esordio tra i professionisti in Serie B nell'ottobre 2017, in questa annata ha collezionato i primi minuti in Serie A. 16 le presenze messe a referto per un mediano che ha mostrato di avere doti importanti e margini di miglioramento importanti. Ecco allora che su di lui sono piombati numerosi club, tra cui anche Chelsea, Inter, Roma e Napoli. Ad avere la meglio però è stata la Fiorentina, che come evidenziato nelle ultime news di calciomercato, ha raggiunto un accordo di massima con l'Empoli

Traorè-Fiorentina, la formula e le cifre della trattativa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Hamed Junior Traorè sarà alla Fiorentina. Raggiunto un accordo di massima con l'Empoli per una cifra di 12 milioni di euro. Il centrocampista, che per le sue caratteristiche è stato paragonato a Sneijder, resterà però nella squadra allenata da Beppe Iachini fino al termine della stagione, dove potrà mettere altri minuti importanti nelle gambe

Dusan Vlahovic all'Empoli

Nell'operazione Traorè-Fiorentina rientrerà anche Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della squadra viola. Il giovane serbo che finora ha collezionato 4 presenze in Serie A e 3 in Primavera (con 5 gol all'attivo) sarà girato in prestito all'Empoli, fino alla fine del campionato in corso. In questo modo all'ex Partizan sarà garantita la possibilità di collezionare, come Traoré, ulteriori minuti nel massimo campionato