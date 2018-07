Tra le storie più suggestive dei Mondiali 2018 c'è stata sicuramente quella di Hannes Halldórsson. Il portiere dell'Islanda, eliminata nella fase a gironi, capace di parare un rigore a Leo Messi e che oltre a lavorare nella vita di tutti i giorni come regista, ha superato una serie di infortuni e soprattutto problemi di peso. La biografia del gigante classe 1994 della rappresentativa nordeuropea si arricchisce di una nuova intrigante puntata: Halldórsson è diventato ufficialmente il nuovo portiere degli azeri del Qarabag.

in foto: Foto https://twitter.com/FKQarabaghEN/status/1014402431411740673

Hannes Thor Halldórsson dall'Islanda all'accordo ufficiale di mercato con il Qarabag

Dopo la parentesi ai Mondiali di Russia in cui ha difeso la porta dell'Islanda, Hannes Thor Halldórsson ha conquistato un'ulteriore popolarità. Ecco allora che il calciomercato ha regalato novità importanti all'estremo difensore classe 1994. Quest'ultimo ha raggiunto un accordo con il Qarabag. Il club azero ha ufficializzato l'acquisto del portiere reduce dall'esperienza di club con i danesi del Randers. Nessuna indiscrezione al momento sulle cifre e sull'ingaggio di Halldórsson che ha firmato un contratto fino al 2020.

Halldórsson dal rigore parato a Messi alla Champions con il Qarabag

Hannes Thor Halldórsson non è riuscito con le sue parate ad evitare l'eliminazione dell'Islanda ai Mondiali 2018. Girone complicato quello dei nordeuropei che sono stati comunque travolti dall'entusiasmo dei tifosi al ritorno in patria. Il fiore all'occhiello resta il pareggio all'esordio contro l'Argentina blindato proprio da Thor Halldórsson con il rigore parato nientemeno che a Leo Messi. Una vera e propria medaglia per un ragazzo che ora potrà fare il suo esordio in Champions League, con il Qarabag che sarà impegnato nelle qualificazioni contro l'Olimpia Lubiana.

La storia di Thor Halldórsson, il portiere-regista dell'Islanda che pesava 105 kg

E chissà che in Azerbaigian Hannes Thor Halldórsson non trovi spunti interessanti per realizzare splendidi documentari. Già perché il portiere islandese nella vita di tutti i giorni di professione fa il regista, e in passato ha realizzato importanti video per spot musicali, pubblicità, documentari e anche per una clip per l'Eurovision Song Contest. Una storia personale molto particolare quella del gigante classe 1994 che in passato ha rischiato di abbandonare la sua passione per il calcio, prima per un infortunio al dito e poi per una caduta con tanto di botta alla spalla mentre faceva snowboard. Momenti non semplici per Halldórsson arrivato a pesare addirittura 105 chili, e bravo a tornare in forma e rimettersi in gioco guadagnando la maglia dell'Islanda e adesso del Qarabag.