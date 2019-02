"Ha detto sì…". Poche settimane l'annuncio ufficiale delle nozze, ieri la rivelazione della data. Sergio Ramos e Pilar Rubio celebreranno il matrimonio il 15 giugno prossimo, quando la stagione del difensore del Real Madrid sarà chiusa e potrà dedicarsi esclusivamente alla donna che è sua compagna dal 2012 e madre dei tre figli nati in questi anni (l'ultimo, Alejandro, a marzo scorso, s'è unito ai fratellini Sergio, 4 anni, e Marco, 3 anni). La cerimonia si svolgerà a Siviglia, città che il calciatore ha lasciato nel 2005 svestendo la maglia degli andalusi per indossare la casacca del Real Madrid.

Sentivamo che era giunto il momento giusto per fare un passo del genere – ha raccontato la coppia in tv -. Sarà un momento molto speciale per la nostra famiglia grazie anche ai bimbi che riempiono di gioia la nostra vita.