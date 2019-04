Spesso i figli d'arte non riescono ad emulare le gesta dei propri genitori, altre volte riescono addirittura a superarli. Questione di geni, di fortuna, di circostanze. Fatto sta che anche nel mondo del calcio, ci sono tantissimi atleti che si cimentano nello stesso sport che ha reso celebri i genitori. In Italia, ad esempio solamente in questa stagione ci sono almeno tre figli d'arte in Serie A che stanno facendo bene: Federico Chiesa, Simeone jr e Justine Kuivert.

Ma in questi giorni si è parlato moltissimo di un nuovo figlio d'arte che è legato a suo modo sempre con l'Italia perché suo padre è diventato grande proprio in serie A, con i colori rossoneri del Milan, riuscendo a vincere tutto ciò che era possibile, in Italia, in Europa e nel Mondo: Ruud Gullit. E' notizia di adesso che Maxim Gullit ha debuttato tra i professionisti del calcio olandese.

Doppio figlio d'arte: un po' Gullit un po' Cruijff

Maxim Gullit non avrà le doti offensive del padre più famoso, ma di certo qualcosa di buono lo ha imparato e sta provando a metterlo in pratica, seppur ancora giovanissimo. Il 17enne figlio del grande Ruud Gullit di ruolo non fa l'attaccante come il più celebre papà, ma gioca come difensore e ha esordito in Eerste Divise, la seconda serie del calcio olandese. E ha una carta in più da giocare: sua madre infatti è Estelle Cruijff, nipote del tre volte Pallone d’Oro nonché più il giocatore olandese più grande di tutti i tempi.

Maxim Gullit ha debuttato con la maglia del Jong AZ: per lui solamente 19 minuti nello 0-0 contro il Twente, ma un momento storico nella sua appena iniziata vita d'atleta. Nel quarto d’ora finale l’ingresso di Gullit Jr ha dato una mano importante ai suoi compagni per strappare un prezioso pareggio senza gol sul campo della corazzata che sta dettando legge nella Serie B olandese. Di certo papà Gullit avrà tantissimi suggerimenti da dare al figlio Maxim, che comunque sembra promettere bene in difesa dove sa districarsi a proprio agio sia come centrale che come terzino sinistro.