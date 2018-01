Mentre la procura federale indaga sul gol di mano segnato da Patrick Cutrone in Milan-Lazio, giunge la notizia di un bellissimo gesto di fairplay di cui è stato protagonista un ragazzo di 16 anni. Si chiama Guglielmo Ferraris e dopo aver segnato con la mano in una partita del campionato Allievi provinciali si è auto-denunciato: è andato dall’arbitro e gli ha confessato di aver toccato il pallone in maniera irregolare. Non voleva mentire né vincere in quel modo balordo e sleale. Non ha accampato scuse né fornito giustificazioni fantasiose, magari dicendo d'aver toccato la sfera con la spalla o un'altra parte del corpo. Ha detto semplicemente la verità. Il gol è stato annullato, gli spettatori presenti allo stadio si sono alzati e hanno applaudito il giovane Ferraris, autore di un meraviglioso gesto di sportività.

in foto: Il gol di braccio di Cutrone che ha scatenato forti polemiche in Serie A

Lo splendido gesto di Guglielmo Ferraris.

Domenica mattina si affrontano per un match valido per il campionato Allievi provinciali Ca de Rissi-Nuova Oregina. Sul punteggio di 0-0 Ferraris stacca di testa e fa gol. L’arbitro convalida, è 1-0. Ma il ragazzo quel gol lo ha fatto di mano. Nessuno se ne accorge, nemmeno i calciatori della squadra avversaria. Ferraris però va dall’arbitro e dice che il gol non è valido perché c’è stato un tocco di mano. La notizia l’ha rivelata Piero Graffione, presidente del Ca de Rissi San Gottardo