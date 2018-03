Numeri e doti da predestinato, ma un carattere tutt'altro che facile. Il classe 1995 Ismail H'Maidat, talento olandese di origini marocchine di proprietà della Roma, è finito sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in patria. Il motivo non è legato alle sue prestazioni sportive: il 22enne infatti è stato arrestato in Belgio con la gravissima accusa di aver preso parte a ben 5 rapine.

H'Maidat, il giovane talento di proprietà della Roma arrestato per 5 rapine

A riportare la notizia ci ha pensato il portale Het Laatste Nieuws. H'Maidat in prestito dalla Roma al Westerlo sarebbe coinvolto in una serie di rapine andate in scena in Belgio. Casinò, stazioni di servizio, supermercati e agenzie di scommesse sono state oggetto di numerose rapine, ben 7 negli ultimi mesi. In alcuni casi i malviventi hanno minacciato i proprietari delle attività con delle pistole, prima di fuggire mascherati. Alla luce di un suo possibile coinvolgimento in 5 di queste 7 rapine, Ismail H'Maidat è finito in carcere, con gli inquirenti che hanno sfruttato il racconto di numerosi testimoni.

Perché il Westerlo ha deciso di rispedire alla Roma il talento olandese

Il 22enne olandese nella sua giovanissima carriera si è sempre contraddistinto per atteggiamenti considerati sopra le righe. Non è un caso che il suo ultimo club, il Westerlo abbia deciso di rispedirlo alla Roma alla luce delle sue numerose intemperanze. Spesso e volentieri il ragazzo non si è presentato agli allenamenti, dichiarandosi malato ma senza alcuna nota medica a conferma delle sue precarie condizioni di salute.

In Italia con Brescia, Ascoli e Vicenza. Ecco quanto ha speso la Roma per H'Maidat

Figlio di genitori marocchini, Ismael a 12 anni ha lasciato l'Olanda per trasferirsi in Belgio e in Inghilterra. Gli osservatori del Brescia poi nel 2014 hanno deciso di portarlo in Italia, dove ha collezionato parentesi in prestito con Ascoli e Vicenza. La Roma, sempre attenta ai giovani più interessanti del palcoscenico internazionale decise di acquistarlo per 3 milioni di euro. Ora bisognerà capire cosa accadrà a giugno quando il suo contratto dovrebbe andare in scadenza.