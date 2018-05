Tutto il mondo è paese. Le polemiche che riguardano il calcio e in particolare la "moviola in campo" hanno letteralmente travolto anche l'Australia. Quello che è accaduto infatti nella finale playoff tra i Newcastle Jets e il Melbourne Victory nel massimo campionato di calcio Aussie è clamoroso. Tutta colpa del gol decisivo segnato dagli ospiti in fuorigioco, ma non sanzionato dal Var. Il motivo? Un guasto al mezzo tecnologico che dunque gli arbitri non hanno potuto utilizzare in un'azione in cui sarebbe stato decisivo.

Australia, il Var non funziona e lo scudetto viene assegnato con un gol in fuorigioco

Tutto è accaduto nell'ultimo atto del campionato australiano tra i Newcastle Jets e il Melbourne Victory. In avvio di partita sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti per gli ospiti, questi ultimi trovano il gol. James Donachie, ovvero l'autore della sponda aerea per il marcatore Kosta Barbarouses, è in evidente posizione irregolare. Un fuorigioco che però non viene sanzionato dal guardalinee. A quel punto si attende il verdetto del Var introdotto proprio in questa stagione dalla Fifa in A-League. Il mezzo tecnologico però non può a sorpresa essere utilizzato. Il motivo? Un guasto tecnico che impedisce agli addetti alla moviola di suggerire all'arbitro in campo che la rete è da annullare.

in foto: Il gol irregolare del Melbourne non sanzionato dal Var non in funzione

Polemiche a non finire in Australia, Newcastle Jets furiosi

Alla fine la rete si è rivelata decisiva per la vittoria dello scudetto da parte del Melbourne. Una beffa per i Newcastle Jets che si è infuriato anche perché le immagini del gol irregolare trasmesse sui maxischermi allo stadio non sono state acquisite dall'arbitro, una situazione che a termini di regolamento non si può concretizzare. Polemiche dunque a non finire, con la squadra penalizzata che ha chiesto inutilmente di rigiocare la partita.

Le scuse della Federcalcio australiana

Un flop incredibile dunque per il Var con la Federcalcio australiana che si è subito scusata attraverso un comunicato ufficiale: "Comprendiamo la delusione dei tifosi del Newcastle Jets, il guasto è avvenuto una sola volta in stagione ma è avvenuto in un momento cruciale". Il numero uno della A-League Greg O'Rourke ha dichiarato che c'è stato un malfunzionamento del software del Var che 30 secondi prima del Var funzionava regolarmente: "Siamo estremamente delusi da questo fallimento della tecnologia VAR e comprendiamo la delusione e la frustrazione dei Newcastle Jets, dei loro fan e di tutti gli appassionati di calcio. Il VAR è stato introdotto qui e in altre parti del mondo come soluzione basata sulla tecnologia per correggere gli errori umani che inevitabilmente vengono fatti di volta in volta quando i funzionari emettono sentenze in pochi secondi. In questa occasione la tecnologia stessa ha fallito e gli angoli di trasmissione richiesti non erano disponibili. Stiamo lavorando con "l'occhio di falco" per capire a fondo cosa sia successo e per evitare che ciò accada di nuovo".