Mentre stavo guardando Cagliari-Napoli mi ha chiamato Guardiola dicendomi ‘Ma quanto giocano bene? Che spettacolo è questo Napoli?' È rimasto impressionato anche lui.

Queste sono le parole utilizzate in una telefonata fatta da Pep Guardiola ad Arrigo Sacchi durante una gara del Napoli contro il Cagliari al Sant'Elia dello scorso febbraio. Il manager del Manchester City ha sempre detto di ammirare molto il fioco della squadra azzurra e i metodi di Maurizio Sarri che ha affrontato sarri in questa edizione di Champions League. Guardiola ha confermato una volta la sua stima incredibile per il gioco azzurro e per il suo tecnico.

L'allenatore catalano già ad ottobre aveva professato la sua ammirazione per il collega e si era espresso in questi termini: "Sia da spettatore che da tecnico mi piace seguire il Napoli, e quando sono a casa mi piace guardare le loro partite. Gioca il miglior calcio al mondo. Sa fare moltissime cose e tutte alla perfezione. Imparo molto". L'ammirazione di Pep Guardiola nei confronti del Napoli non era solo chiacchiera di circostanza da mettere in piazza durante il doppio scontro europeo, è reale ed è una cosa che può fare solo piacere.

Sacchi su Juve-Napoli

Lo stesso Sacchi, nella stessa intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, ha parlato anche del big match dell'Allianz Stadium di domenica sera fra la Juventus e il Napoli che può valere una buona fetta di scudetto e secondo l'ex commissario tecnico, nonostante svariate differenze sarà una partita da osservare con attenzione: