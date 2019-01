Pep Guardiola non ha peli sulla lingua e ha ammesso senza problemi quali società secondo lui si possono indicare come l'esempio da seguire negli ultimi dieci anni a livello europeo. C'è ovviamente il Barcellona, c'è il Bayern di Monaco, ma c'è anche la Juventus di Cristiano Ronaldo. Un trio perfetto secondo il tecnico catalano del Manchester City che ha indicato le tre società "da sempre al top in campo internazionale con una costanza impressionante".

Migliorarsi si deve e anche uno dei migliori allenatori di sempre si ritrova ad imparare da altri. Pep Guardiola, malgrado il suo City stia difendendo il titolo di Premier League conquistato la scorsa stagione, lottando per la leadership con il Liverpool, non si è insignito di alcun titolo. Anzi, ha lasciato spazio agli avversari di turno e sul podio delle migliori ha messo tre squadre che faranno filo da torcere ai Citizens anche in Champions League.

Questo è il mio sogno: in ogni partita di ogni torneo dobbiamo provare a vincere sempre, come queste squadre. Se lo stiamo facendo? Al momento sì

Applausi per Barça, Bayern e Juve

L'atto di amore e rispetto da parte di Guardiola è assoluto verso le tre società, tra cui la Juve di Cr7: "Queste sono le tre migliori squadre e tutti noi dovremmo imitarle. Quando dico che Bayern, Juve e Barcellona sono le migliori è perché non importa cosa succede, ma loro ci sono sempre quando il calcio chiama. Vincono uno, due titoli a stagione, con costanza ma la cosa che ammiro di più? La capacità che esibiscono ogni tre giorni per 11 mesi negli ultimi 11 anni".

L'affronto al Real Madrid

Ovviamente a tutti è balzato all'occhio la grande assente: il Real Madrid. La Casa Blanca non è stata infatti citata dall'ex allenatore del Barcellona, scatenando la polemica dell'antica rivalità e di un derby a distanza infinito che si manifesta appena si può. E non ci sono tutti i torti per pensarlo: Il Real ha vinto le ultime tre Champions consecutive. Se non è continuità questa…