Pep Guardiola è un allenatore che fa del bel gioco il suo punto di forza. Il Manchester City quest’anno finora è stato quasi perfetto. In Champions League ha buttato fuori il Napoli, ma l’allenatore catalano anche dopo quelle partite ha regalato complimenti a Sarri: “Vincere con il Napoli due volte in due settimane è stata un’impresa incredibile. Affrontavo uno dei più forti allenatori tra quelli che ho incontrato nella mia carriera”. La stima tra i due allenatori è notevolissima e ancora una volta Guardiola ha fatto un complimento all’amico Sarri.

Barcellona, Napoli e Tottenham.

Alla vigilia del match tra Liverpool e Manchester City mentre si parlava dello spettacolo che le due squadre avrebbero sicuramente prodotto è stato chiesto, in conferenza stampa, a Guardiola quali squadre guardava alla tv. La domanda è stata più o meno questa:il telespettatore o meglio il tifoso Guardiola chi guarda? La risposta forse era prevedibile, ma non era scontata. Pep in tv guarda le squadre che giocano il calcio che piace a lui e cioè il Barcellona, il Napoli e il Tottenham

Sono più un tifoso più che un allenatore davanti alla tv. Per questo scelgo le squadre da guardare. Ovviamente amo seguire il Barcellona perché sono un tifoso di quel club e perché lì sono cresciuto. Sono concento di vedere che il Napoli giochi un calcio simile, proprio come il Tottenham. Gli Spurs qualche punto lo perdono, ma comunque giocano bene. Perfino quando perdono calciano 25 volte in porta.

Pep non guarda Juve, Bayern e Real.

Dunque bocciatura netta da parte di Guardiola per il nemico storico José Mourinho, e il suo calcio antico, ma anche per la Juventus, il Paris Saint Germain, il Real Madrid, che ha vinto la Champions tre volte negli ultimi quattro anni, e pure per il Bayern Monaco, una delle sue ex squadre, che da quando in panchina è tornato Jupp Heynckes ha ottenuto 16 vittorie in 17 partite.