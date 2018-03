Xabi Alonso è finito nell'occhio del ciclone. L'ormai ex centrocampista di Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco e nazionale spagnola rischia grosso per una vicenda extracalcistica. La Procura di Madrid ha infatti chiesto addirittura 5 anni di carcere per il classe 1981 per una presunta frode fiscale relativa al periodo in cui ha vestito con successo la casacca delle merengues. Un'accusa pesantissima per l'ex faro del centrocampo della squadra del patron Florentino Perez che non è l'unico calciatore costretto a fare i conti con il fisco in Spagna.

La Procura di Madrid chiede 5 anni per Xabi Alonso per frode fiscale

L'Ufficio del Procuratore di Madrid chiede cinque anni di carcere per l'ex calciatore spagnolo Xabi Alonso. Il motivo? Una presunta frode fiscale di due milioni di euro durante gli anni 2010, 2011 e 2012. La sezione dei reati economici dell'ufficio del procuratore provinciale di Madrid accusa Alonso di tre reati fiscali commessi durante il periodo in cui ha giocato nel Real Madrid, ha spiegato il pubblico ministero. L'ufficio del procuratore chiede la stessa condanna per due dei suoi consulenti fiscali.

L'accusa nei confronti dell'ex centrocampista del Real Madrid

Secondo l'accusa le persone coinvolte nella vicenda avrebbero creato una società a Panama, convertendo la stessa "un un mero strumento formale di entrate e pagamenti che non ha sviluppato alcuna funzione nello sfruttamento dell'immagine dell'imputato". Il tutto con l'obiettivo di ottenere un beneficio fiscale illecito. L'esposto della procura è una accusa scritta in attesa ancora di giudizio.

Le stelle del Real alle prese con i guai con il fisco

Xabi Alonso non è l'unica stella del Real ad aver avuto problemi con il fisco in Spagna. L'ormai ex mediano merengues è in bella compagnia: con Modric, Ronaldo, l'altro ex James Rodriguez e Marcelo. Tutti alle prese con guai legati a presunte evasioni. In particolare l'esterno brasiliano, denunciato per un'evasione da 500mila euro, ha deciso di patteggiare e sarà quasi certamente costretto a versare al fisco la bellezza di 490mila euro per sanare la sua posizione.