Da quando il Napoli gioca in Champions League, cioè dalla stagione 2011-2012, i tifosi del San Paolo fanno partire un urlo strepitoso quando termina l’inno della manifestazione. Il coro ‘The Champions’ è partito da lì e pian piano è stato copiato, perché ora lo fanno, anche se con meno intensità anche allo Stadium di Torino e all’Olimpico di Roma. D’altronde le copie non sono mai come l’originale. I decibel sono sempre più alti con il passare del tempo e lo sono anche perché le partite contano sempre di più. Si sa che un grande ammiratore di quell’urlo è Mario Balotelli, che non ha mai nascosto una simpatia per il Napoli, all’elenco dei calciatori che apprezzano l’urlo si aggiunge un campione del mondo: Antoine Griezmann.

Balotelli e il ‘solito’ like al Napoli

L’urlo ‘The Champions’ fa tremare la terra letteralmente nella zona dello stadio, perché un paio di volte sono state registrate delle scosse sussultorie proprio in quei frangenti. Sul profilo Instagram del Napoli i social media del club partenopeo hanno condiviso il momento dell’urlo, a corredo hanno scritto ‘Sound On’, alzate il volume. A cascata sono arrivati tantissimi like e tantissimi commenti al filmato. Tra questi ce ne sono due che non sono passati inosservati. Il primo è di Mario Balotelli, che ha mostrato il suo apprezzamento mostrando una serie di emoji, l’altro è quello di Griezmann.

in foto: Mondiale, Europa League e Supercoppa Europea, un 2018 da favola per Griezmann.

Gli occhi a cuore di Griezmann per il Napoli

Si proprio lui il campione del mondo che gioca con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Nessun omonimo, nessun profilo fake, la spunta blu autentica Griezmann, che come foto profilo ha lui stesso che bacia la Coppa del mondo. Ebbene il francese ha mostrato grande apprezzamento per l’urlo del San Paolo e ha commentato il video con tre emoji identiche: faccine con gli occhi a forma di cuore. Considerando che ha detto di no a United e Barcellona per rimanere all’Atletico è facile pensare a un innamoramento rapido di Griezmann, che un posticino nel suo cuore ora lo avrà pure per il Napoli. Nel frattempo tanti tifosi gli hanno chiesto di passare al Napoli.