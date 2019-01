Dal Brasile arrivano idee innovative per il marketing sportivo: il Gremio, importantissima squadra di calcio del Brasile, ha installato un distributore automatico di divise da gioco presso l'aeroporto Salgado Filho di Porto Alegre. L'innovativa strategia di marketing è sperimentale e durerà inizialmente per un periodo di 90 giorni, con la macchina che rimarrà presso il Terminal 1 dello scalo brasiliano per un determinato lasso di tempo. L'idea verrà rivista alla fine del periodo dei tre mesi e, secondo quanto riporta SportsProMedia, l’innovativa strategia di vendita verrà analizzata con la possibilità di estendere l’operazione qualora dovesse funzionare. Il responsabile marketing del Gremio, Beto Carvalho, ha dichiarato che la macchina accetta pagamenti tramite carte di debito o di credito:

Il concept di questo distributore è nuovo per il segmento del calcio, quindi è necessario entrare nel mercato in via sperimentale. Ma considerando la facilità di distribuzione, unita all'accessibilità, alla praticità e all'immediatezza con cui il prodotto raggiunge il consumatore, siamo sicuri che sarà un prodotto di successo.

Il mercato del Gremio: arriva Vizeu dall'Udinese

Il club brasiliano è molto attivo sul mercato e il primo calciatore a poter arrivare è Felipe Vizeu, che dovrebbe lasciare molto presto l’Udinese per tornare in Brasile. Secondo quanto riportato da GloboEsporte, l’attaccante classe ’97, ex Flamengo, sarebbe vicinissimo al Gremio che nelle ultime ore ha raggiunto un’intesa di massima con il club friulano per il trasferimento in prestito. La squadra di Porto Alegre sarebbe interessata anche al terzino del Boca Juniors, Emmanuel Mas, e ha allacciato dei colloqui con Walter Montoya del Cruz Azul. Il Gremio ha vinto la Copa Libertadores 2017 e si è piazzato al quarto posto nel Brasileiro Série A, a 14 punti dai campioni in palio di Palmeiras.