La vita dura dei raccattapalle a volte ha anche i lati positivi. E lo sa perfettamente da oggi anche Matteo Cancellieri, giovane a bordo campo durante il match UEFA dell'Olimpico tra Roma e Shakhtar con il compito di recuperare i palloni finiti fuori dal terreno di gioco e rimetterli a disposizione dei calciatori. Perché Matteo, può vantarsi di aver ricevuto in omaggio la maglia del suo idolo indiscusso, Daniele De Rossi che lo ha voluto così risarcire del brutto episodio che lo ha visto protagonista per la spinta di Ferreyra che ha indignato un po' tutti.

Cuore da Capitano

La rissa in campo

In campo, non a caso, capitan De Rossi era uno di quelli più arrabbiati con l'avversario dello Shakhtar, Ferreyra per quel gesto ignobile di spingere oltre i cartelloni pubblicitari un ragazzino a bordo campo. Solamente per aver perso qualche attimo a restituire il pallone, mentre la Roma vinceva e aveva in pugno la qualificazione.

Il gesto di solidarietà

Quel gesto ha fatto mandare il capitano giallorosso su tutte le furie mentre anche l'Olimpico inveiva e l'opinione pubblica condannava il fatto. Così senza perdere tempo, il giorno dopo l’accaduto, il capitano della Roma ha voluto mostrare anche con i fatti la propria vicinanza a Matteo Cancellieri, regalandogli la sua maglietta. Nella foto postata dal talento delle giovanili giallorosse sui social network, lo si vede stringere con orgoglio il prezioso cimelio: “Grazie di cuore capitano“.

Il folle gesto

La spinta di Ferreyra a Matteo

Dopo il vantaggio di Dzeko e l’espulsione di Ordets, gli ucraini avevano perso la testa all'Olimpico. Quando la palla è finita in fallo laterale, Marlos e Ferreyra si sono diretti verso un raccattapalle per recuperare il pallone. Ferreyra senza attendere la restituzione del pallone, ha spinto il ragazzo, facendolo cadere dall'altra parte dei cartelloni pubblicitari, a testa in giù. Subito è scattata la rissa, poi domata dall'arbitro.