A seguire il match in tv c'erano anche Sarri e la squadra al completo. E alla fine hanno applaudito alla bella vittoria della Primavera di Beoni che ha battuto 3-2 la Juventus a Vinovo. Proprio così il Napoli ha espugnato il campo di Torino al termine di un match combattuto, pieno di emozioni, agonisticamente intenso e che ha premiato la maggiore determinazione dei partenopei bravi a resistere agli assalti dei padroni di casa dopo aver messo il match ‘in ghiaccio'. E così, nell'attesa che ad aprile si consumi la disfida per lo scudetto, sotto il Vesuvio gongolano per il successo conquistato dai più giovani, alcuni dei quali (Senese, Scarf) hanno fatto anche capolino in prima squadra complice l'emergenza infortuni.

La partita. Jakupovic prova a spaventare gli azzurri ma la sua conclusione è un fuoco di paglia perché al 21° sono gli ospiti a passare in vantaggio: angolo di Gaetano e Senese di testa supera Loria. Un ceffone sul muso della Juventus che prenderà il comando delle operazioni ma pagherà dazio alla capacità dei campani di chiudersi a riccio e sfruttare con cinismo le occasioni create. Il copione non cambia nella ripresa tant'è che Zerbin (51°) raddoppia al termine di una bella azione corale dopo aver ricevuto l'assist decisivo da Palmieri. Dal Canto lancia nella mischia Portanova per alimentare il pressing e Del Sole sfiora la marcatura ma sarà il Napoli a raccogliere il frutto del contropiede ancora una volta: 69° minuto, è Palmieri a calare il tris. Partita finita? Niente affatto.

La reazione della Juve. Da un lato l'orgoglio dei bianconeri, dall'altro un eccessivo relax da parte dei campani. E' così che la Juventus approfitta dell'autorete di Senese per rimettersi in carreggiata e poi arrivare a un soffio dal 3-2 (Schaeper neutralizza Olivieri). Dopo 6 minuti di recupero Kameraj accorcia le distanze ma non c'è più tempo: vittoria al Napoli.