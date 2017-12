4 anni fa un suo gol, nella finale contro l'Argentina permetteva alla Germania di laurearsi campione del mondo. Da quel momento in poi però le cose per Mario Götze non sono andate nel migliore dei modi. I troppi infortuni gli hanno impedito di rendere al meglio al Borussia Dortmund, squadra che sta aspettando il suo ritorno in campo dopo i problemi alla caviglia. Ecco allora che il duttile trequartista, in passato nel mirino di mercato della Juventus, si consola con la bellissima Ann-Kathrin Brommel Vida, con la quale presto potrebbe convolare a nozze.

Mario Götze regala un diamante a Ann-Kathrin Brömmel

E' quanto trapela dalle ultime foto pubblicate sul seguitissimo profilo Instagram di Ann-Kathrin Brömmel, modella e storica fidanzata del calciatore. Quest'ultima infatti tra gli ultimi scatti ha mostrato l'anello regalatole da Mario Götze nelle festività natalizie. Un gioiello impreziosito da un diamante, che inevitabilmente ha fatto pensare ad una proposta del calciatore, con matrimonio dunque alle porte.

in foto: La fidanzata di Gotze mostra l'anello regalatole dal calciatore (foto https://www.instagram.com/annkathrinvida/)

Götze e la fidanzata, insieme dal 2012

I due stanno insieme dal 2012, e spesso e volentieri sono stati immortalati in atteggiamenti intimi, con tanto di scatti social. Un notevole feeling quello tra la modella tedesca classe 1989 e il calciatore del Borussia Dortmund classe 1992, che rappresentano una delle coppie più seguite del mondo del calcio. Al momento si stanno godendo una bella vacanza a Dubai.

Chi è Ann Kathrin Brömmel

Ann Kathrin Brömmel (in arte Anna Kathrin Vida) è una delle wags più famose del mondo del calcio. Modella di lingerie, la bella tedesca ha guadagnato negli anni una notevole popolarità anche prima di conoscere il calciatore, soprattutto per il suo fisico statuario e (poi) per le sue immagini postate sui social network. Nessuna indiscrezione confermata per ora sulle possibili nozze, anche se in Germania non sembrano aver dubbi, sulla Brömmel che presto potrebbe diventare a tutti gli effetti la signora Götze