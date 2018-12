Chi è il vincitore del Pallone d'Oro sudamericano? E' Gonzalo Martinez, ex stella del River Plate trasferitosi proprio in questi giorni ad Atlanta negli States il miglior calciatore del 2018 in Sud America. E' questo il verdetto della giuria del quotidiano uruguaiano El Pais, che ogni anno sulla scia di quanto fa France Football in Europa con il Pallone d'Oro, premia il giocatore che meglio si è disimpegnato nel corso dell'intera annata.

Gonzalo Martinez ha vinto il Pallone d'Oro sudamericano

E' arrivato dunque il verdetto del quotidiano uruguaiano El Pais. E' Gonzalo Martinez il Rey de America, ovvero il vincitore di quello che può essere considerato a tutti gli effetti il Pallone d'Oro del Sud America. L'esterno offensivo argentino classe 1993 appena trasferitosi dal River Plate ad Atlanta, ha ricevuto 130 voti (su 320) da parte dei giornalisti della giuria, ovvero il 41% delle preferenze. Battuti dunque in scioltezza due ormai ex compagni di squadra, protagonisti con lui in finale di Copa Libertadores, ovvero l'ex Pescara Quintero che ha ottenuto 49 voti, e l'estremo difensore Franco Armani (40 voti). Il Pity Martinez raccoglie l'eredità di Luan, attaccante del Gremio vincitore del premio nel 2017.

La stagione del Pity Martinez e il trasferimento dal River Plate ad Atlanta

Gonzalo "Pity" Martinez, si è reso protagonista di una stagione eccezionale con la maglia del River Plate, culminata nella conquista della Copa Libertadores ai danni del Boca Juniors. L'esterno offensivo classe 1993 ha offerto sempre contributi all'altezza della situazione segnando anche nell'attesissima e caldissima finale del Bernabeu, il gol che ha chiuso i conti. I millonarios però rappresentano ora il passato per il giocatore che è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Atlanta United. Il club statunitense vincitore della Major League Soccer ha speso poco più di 13 milioni di euro (15 milioni di dollari), per acquistare il suo cartellino.