L’imperativo è segnare, segnare in ogni modo. Gli allenatori quotidianamente studiano possibili soluzioni affinché la propria squadra riesca a mettere il pallone in fondo alla rete. Ovviamente, si deve diversificare per non essere troppo scontati per la difesa avversaria. Tra le varie armi a disposizione c’è anche il tiro da fuori area che a volte può rappresentare il modo più semplice per trovare la porta contro difese bloccate che fanno dell’intensità all’interno dei propri sedici metri la loro forza. Nei 5 maggiori campionati europei ci sono alcuni giocatori che fanno di questa soluzione una delle principali fonti dell’intero bottino di gol realizzati. Ecco la top 5 dei calciatori che nei principali tornei nazionali del Vecchio Continente hanno segnato di più con conclusioni dalla distanza in questa stagione nelle gare di campionato.

Messi ‘bombardiere’ d’Europa

Davanti a tutti c’è il talento del Barcellona Lionel Messi. Il trascinatore argentino dei blaugrana ha infatti realizzato ben 8 reti, delle 32 messe a referto fino ad oggi nella Liga 2017/2018, proprio grazie al tiro dalla distanza. Vale a dire che il 25% dei gol fatti dalla Pulce nelle 33 gare di campionato in cui è sceso in campo è frutto della sua precisione balistica. Sono invece 24 quelli messi a segno da dentro l’area di rigore, di cui 4 da dentro l’area piccola.

Dybala è il ‘cecchino’ principe della Serie A

Al secondo posto troviamo un altro calciatore argentino che, a differenza del connazionale che lo precede gioca invece nel campionato italiano, e in questa stagione ha messo fin qui a segno ben 7 centri dalla distanza. Si tratta del talentuoso numero 10 della Juventus Paulo Dybala che però ha una percentuale d’incidenza di questo tipo di reti sul bottino totale di segnature nettamente maggiore rispetto a Messi: per la Joya infatti è il 33,3% dei 21 gol realizzati ad oggi nella Serie A ancora in corso ad essere arrivato con una conclusione scoccata al di fuori dell’area di rigore avversaria.

Mariano Diaz: in Ligue 1 un gol su tre arriva da fuori area

In terza posizione a quota 6 realizzazioni ottenute grazie a conclusioni effettuate prima degli ultimi sedici metri avversari c’è il centravanti del Lione Mariano Diaz. Anche per il 24enne attaccante spagnolo naturalizzato dominicano, come per il fuoriclasse bianconero, questa soluzione incide per 33,3% sull’intero score stagionale in Ligue 1 dato che nelle 32 volte in cui è stato chiamato in causa nell’attuale massimo campionato francese ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori in 18 occasioni.

in foto: La top 5 per gol fatti da fuori area in questa stagione nei principali campionati d’Europa (fonte WhoScored)

Milinkovic – Savic come De Bruyne, Neymar, Fekir e Depay

Alle spalle dell’ex Real Madrid troviamo un quintetto formato da calciatori di grande talento che chiude questa speciale graduatoria. Con 5 reti arrivate in seguito a tiri dalla distanza ciascuno al quarto posto troviamo due compagni di Mariano Diaz al Lione, vale a dire il francese Nabil Fekir e l’olandese Memphis Depay, il trascinatore del Manchester City di Pep Guardiola, cioè il belga Kevin De Bruyne, il talento della Lazio Sergej Milinkovic – Savic, e anche, nonostante a causa di un infortunio abbia dovuto saltare quasi metà stagione, il colpo milionario di mercato del Psg, Neymar.