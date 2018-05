In una partita di calcio, soprattutto se equilibrata, molto spesso a fare la differenza possono essere i calci piazzati. Avere degli specialisti in questo specifico dettaglio in campo, sia quelli abili nel calciare che quelli abili nel gioco aereo, può quindi risultare l’arma vincente per far propendere l’ago della bilancia a proprio favore e in un campionato, lungo e pieno di insidie, come può essere la Serie A, la Liga, la Premier League, la Bundesliga o la Ligue 1, può addirittura rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. A tal proposito siamo andati ad analizzare quali sono i 5 calciatori dei principali tornei nazionali del Vecchio Continente che hanno segnato di più su palla inattiva o sui suoi sviluppi (rigori esclusi) e non mancano le sorprese.

Stuani e Kane i Re delle palle inattive

In testa a questa speciale classifica c’è una coppia di centravanti. Sono fin qui 7 infatti i gol realizzati nei rispettivi campionati sugli sviluppi di un calcio piazzato sia dall’attaccante del Girona Cristhian Stuani che dal bomber del Tottenham Harry Kane. Per il 31enne uruguayano aggiungendo i 5 rigori trasformati si arriva ad un totale di 12 reti su palla inattiva sulle 19 complessive messe a segno in questa stagione nella Liga. Un fattore che incide meno invece per il 24enne inglese degli Spurs dato che sono solo due le reti dal dischetto sui suoi 27 centri stagionali in Premier League.

Messi e Naldo: opposti a braccetto

Alle loro spalle troviamo invece un’accoppiata di calciatori molto diversi tra loro. Con 6 realizzazioni nate da palla inattiva (esclusi i tiri dal dischetto) difatti troviamo sia il talento argentino del Barcellona Lionel Messi che il roccioso difensore brasiliano dello Schalke 04 Naldo. Diverso ovviamente anche l’impatto di queste specifiche situazioni nel bottino complessivo stagionale dei due: dei 32 gol realizzati dalla Pulce in Liga quelli arrivati su sviluppi di un calcio di punizione o calcio d’angolo non sono che una piccola parte, anche aggiungendo le due reti segnate su calcio di rigore; diverso il discorso per il centrale 35enne della compagine tedesca dato che solo uno dei 7 centri messi a referto fin qui in stagione in Bundesliga non è arrivato su palla inattiva.

in foto: I 10 calciatori che hanno segnato di più sugli sviluppi di calci di punizione o corner nei top 5 campionati d’Europa (fonte WhoScored)

CR7 e Falcao come Koulibaly e De Vrij

In quinta posizione con 5 reti realizzate sugli sviluppi di un calcio piazzato troviamo invece un sestetto molto variegato composto da tre attaccanti e tre difensori centrali. Infatti insieme a Cristiano Ronaldo del Real Madrid (24 gol in Liga di cui 3 su rigore), Radamel Falcao del Monaco (18 centri in Ligue 1 di cui 3 dal dischetto) e Salomon Kalou dell’Herta Berlino (11 marcature in Bundeslica di cui una su penalty), ci sono gli specialisti nel gioco aereo Kalidou Koulibaly del Napoli, Juanpe del Girona e Stefan De Vrij della Lazio, con quest’ultimo che è l’unico dei tre “colleghi di reparto” ad aver segnato anche un gol su azione manovrata durante questo campionato.