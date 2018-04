Piove sul bagnato in casa del Palermo. I tanti risultati negativi hanno allontanato la squadra dal secondo posto, il tecnico Tedino traballa, che sente sempre più forte l’ombra dell’ex c.t. dell’Albania Gianni De Biasi, mentre questa mattina il centrocampista Eddy Gnahorè è stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per nessuno. Curiosamente l’ex giocatore del Carpi è stato prontamente soccorso dal compagno di squadra Nestorovski che passava proprio di lì e quando ha visto Gnahoré si è immediato fermato.

in foto: foto tratta da mediagol.it

L’incidente di Gnahoré

Questa mattina, verso le 9.30, due auto (una Golf e una Mercedes Classe B) si sono scontare pochi metri dopo lo svincolo di Tommaso Natale, in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, anche se fortunatamente non è stato necessario il trasferimento in ospedale dei due automobilisti. Il traffico è andato in tilt per quasi un’ora e si sono formate lunghe code fino a Carini. Nell’incidente è rimasto convintolo il giocatore del Palermo Eddy Gnahoré, che poche ore dopo era a Boccadifalco dove con i compagni ha effettuato l’allenamento agli ordini di Tedino. Il compagno di squadra Nestorovski è arrivato sul luogo dell’incidente e quando ha visto che purtroppo anche Gnahoré era rimasto coinvolto si è fermato e lo ha soccorso. I due calciatori successivamente prima di andare via sono stati riconosciuti da alcuni tifosi e con loro hanno fatto alcuni selfie.

Chi è Eddy Gnahoré

Francese, classe 1993, dopo aver vestito le maglie di tante squadre giovanili da bambini vola in Inghilterra, gioca per un anno nell’Academy del Manchester City, poi firma per il Birmingham che dopo tre anni lo lascia libero. Due stagioni con la Carrarese, prima di firmare con il Napoli che crede poco in lui e lo cede in prestito a Carpi, Crotone e Perugia. La scorsa estate ha firmato per il Palermo, con cui ha realizzato 4 gol in 28 partite.