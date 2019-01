Il 2019 incomincia con un nuovo premio da assegnare nel mondo del calcio con una cerimonia a Dubai dove saranno ospitati i Globe Soccer Awards, in programma il 3 gennaio in concomitanza con la tredicesima Dubai International Sports Conference, organizzata dal Dubai Sports Council.

Per il titolo di Best Player è corsa tra tre big del panorama europeo che hanno monopolizzato l'attenzione di tutti soprattutto nella seconda parte dell'anno, dai Mondiali i Russia in poi. I tre nomi che si contenderanno il premio sono Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Se per i due campioni del mondo con la Francia si tratterebbe di una prima assoluta, per il portoghese si tratterebbe di uno storico tris.

L'assenza che fa rumore: Luka Modric

Per Cr7 potrebbe essere anche il premio della rivincita dopo un 2018 avaro di riconoscimenti personali. Ronaldo ha sfiorato i principali allori, venendo beffato sempre da Luka Modric, l'eroe calcistico del 2018 che ha fatto incetta di premi, dal Pallone d'Oro al Best FIFA fino al riconoscimento come migliore giocatore di Russia 2018. Ma proprio il centrocampista croato del Real Madrid non è presente tra i candidati finali del Globe Soccer 2019.

I migliori allenatori: da Deschamps a Zidane

Un'assenza di spicco, quella di Luka Modric, faro del Real Madrid e della Croazia, che sta facendo già discutere i più. Per quanto riguarda i migliori allenatori da premiare c'è il ct della Francia campione del Mondo Didier Deschamps, principale candidato che se la vedrà con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, con quello del Liverpool Jurgen Klopp e dell'Atletico Madrid Diego Simeone. Oltre a loro ci sarà anche l'ex allenatore del Real Madrid, nonché vincitore dell'ultima Champions League, Zinedine Zidane, tutti in lizza per il premio di Best Coach.