Cristiano Ronaldo III. E' del portoghese della Juventus il Globe Soccer Awards 2019, il modo migliore per brindare al nuovo anno dopo un 2018 di astinenza e digiuno da trofei personali. Da quando Cr7 ha abbandonato la Spagna e la camiseta del Real Madrid ha sfiorato con le dita i vari premi (dal Best FIFA al Pallone d'Oro), che sono stati incetta di Luka Modric, il croato insignito quale migliore giocatore dell'anno appena concluso.

Vinta la concorrenza su due campioni del Mondo

Ma per il Globe Soccer 2019 è stato proprio l'ex Pallone d'Oro ad essere arrivato primo in una corsa a tre dove mancava proprio Modric. Gli altri contendenti erano due campioni del Mondo in carica, Greizmann e Mabppè, francesi pronti a festeggiare un altro trionfo rimasto semplicemente un sogno.

Primo premio da bianconero

Il portoghese trionfa per la quinta volta, la terza consecutiva, dopo i premi ricevuti nel 2011, 2014, 2016 e 2017 e riceverà il trofeo all'interno del Madinat Jumeirah Hotel di Dubai, dove si trova in vacanza con la famiglia. Dopo aver visto sfumare il premio ‘The Best' e il ‘Pallone d'Oro', Ronaldo è riuscito a battere così la concorrenza di due campioni del mondo come Griezmann e Mbappé e aggiudicarsi il primo premio individuale da quando gioca nella Juventus.

Cr a forza ‘cinque'

Per Cristiano, dunque, anche i Globe Soccer diventano tanto numerosi quanto le Champions League vinte e i Palloni d'Oro conquistati. Nel segno del ‘cinque', il 2019 per il portoghese e per la Juventus non poteva iniziare meglio. Il Globe Soccer è uno dei tre riconoscimenti mondiali considerati parte del cosiddetto "Grande Slam" dei premi calcistici individuali, assieme al Pallone d'Oro di France Football e al Fifa The Best.

Gli altri premi, c'è anche Paratici

Premio alla carriera per Fabio Capello per il suo passato glorioso da allenatore, mentre Boban ha ricevuto lo stesso riconoscimento per la carriera da giocatore. Tra i procuratori, ha vinto Jorge Mendes, l'agente di Cristiano Ronaldo, mentre il club dell'Anno è stato l'Atletico Madrid di Simeone. Fabio Paratici ha vinto il trofeo come miglior dirigente sportivo. Il miglior allenatore del 2018 è stato invece Didier Deschamps alla guida della Francia che si è laureata campione del Mondo in Russia.