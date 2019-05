Sono i punti fissi della squadra, quei giocatori su cui i compagni sanno di poter contare perché sono sempre lì, pronti ad aiutare tutti, letteralmente in qualsiasi momento. Sono 5 in tutta la Serie A: si tratta dei calciatori che non hanno saltato neanche un minuto in campionato. Un totale di 37 presenze e 3330 minuti (recuperi esclusi), che li rende dei veri e propri "stakanovisti" del calcio nostrano. Non è un caso che tra questi 5 ci siano ben 4 portieri: quello dell'estremo difensore è un ruolo delicato e soggetto al minor numero di sostituzioni e cambiamenti possibili. Ma tra i più presenti della Serie A c'è anche un calciatore che non indossa i guantoni: si tratta di Ciccio Caputo dell'Empoli.

Chi sono i 5 stakanovisti della Serie A

A non aver lasciato il terreno di gioco nemmeno per un minuto sono Cragno, Skorupski, Handanovic, Sepe e Caputo. I portieri di Cagliari, Empoli, Inter e Parma, insieme all'attaccante dell'Empoli, hanno giocato tutti i 3330 minuti di questo campionato, e per alcuni di loro la stagione non è ancora finita: nell'ultima giornata la gara tra Inter e Empoli sarà decisiva sia per la lotta salvezza che per l'accesso alla Champions League, e ci saranno ben 3 stakanovisti in campo. Nonostante Cagliari e Parma non abbiano più nulla da chiedere al campionato, sia Cragno che Sepe verranno schierati titolari nell'ultima uscita stagionale, rispettivamente contro Udinese e Roma.

in foto: I cinque stakanovisti della Serie A (fonte: Transfermarkt)

La stagione di Ciccio Caputo, il bomber che prova a tenere a galla l'Empoli

L'Empoli si aggrappa ai suoi gol per restare in Serie A. D'altronde, Caputo ha dimostrato di sapere come si fa: 16 marcature in stagione per lui, condite da 3 assist e due ammonizioni. Il bomber pugliese quest'anno ha segnato anche a Juve, Napoli e Milan, e nonostante contro le prime due della classe le sue reti siano risultate inutili ai fini del risultato, spesso ha trascinato i suoi compagni alla vittoria con i suoi gol.

Domenica sera a San Siro sarà l'osservato speciale della difesa nerazzurra: l'Inter si gioca la qualificazione in Champions ma anche i toscani sono a caccia di punti pesanti: in caso di vittoria in trasferta, centrerebbero una salvezza insperata ai danni del Genoa dopo un girone di ritorno disputato quasi interamente da terzultima in classifica.