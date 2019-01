Può una foto di famiglia scatenare la stupidità e l'aggressività immotivata della Rete? Sì. E non c'è alcuna giustificazione per chi, dinanzi all'immagine di un padre, una madre in dolce attesa e degli altri due figlioletti, si abbandona a commenti biasimevoli. E' successo (ancora una volta) a Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus che – da quando ha definito "una scelta sbagliata" il trasferimento al Milan – è divenuto bersaglio continuo degli odiatori seriali: che siano rossoneri traditi oppure sostenitori di altre squadre che hanno antipatia giocatore (e bianconeri sempre vincenti).

Cosa è accaduto? Tutto nasce dal post che il centrale della ‘vecchia signora' e della Nazionale ha pubblicato sul proprio profilo Instagram qualche ora fa. "Oooooh quanti siamo", è il messaggio del calciatore circondato dai piccoli, Lorenzo e Matteo, e seduto vicino alla moglie – Martina Maccari – incinta del terzo figlio (news annunciata dalla coppia a settembre scorso). Un bel quadretto di un nucleo familiare finalmente sereno dopo le ansie e il dolore per la malattia di uno dei bambini (Lorenzo), pur quest'ultimo finito nel mirino di haters senza cuore.

Il botta a risposta. "Sei una grandissima testa di cazzo. Punto" e poi "La mamma degli imbecilli è sempre incinta": è stato questo il tenore di buona parte dei commenti a corredo della foto. Per fortuna non sono mancati anche quelli positivi (tanti) che hanno censurato quelli davvero spiacevoli: "Vergognati non hai nessun rispetto per una vita che nasce ma è vero gli imbecilli come te non scompaiono mai", hanno aggiunto molti altri.

La bella dedica di Leonardo Bonucci al figlioletto in arrivo