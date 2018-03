Il commissario straordinario della Lega Calcio Malagò (intanto c'è l'accordo sul nome del nuovo presidente) nel presentare le nuove date e l'impostazione della prossima stagione ha parlato di una "rivoluzione culturale" ma, a giudicare dagli effetti anche sul fantacalcio, forse la definizione è quasi eufemistica. Come per il Var, infatti, il campionato italiano si troverà a sperimentare una nuova impostazione, soprattutto sul fronte della gestione delle finestre del mercato estiva ed invernale.

Nello specifico, infatti, ad agosto e a gennaio le trattative di calciomercato si chiuderanno solo il giorno prima del via ufficiale della stagione e della ripresa post-natalizia (qui tutte le novità della stagione 2018-19). Una circostanza che metterà a dura prova l'organizzazione delle leghe private del fantacalcio, compresse tra il gong agli affari delle 20 di A e il primo fischio di inizio.

Lo diciamo subito: la routine estiva dei fantallenatori sarà inevitabilmente stravolta e, per certi versi, compressa nel tempo. La nuova stagione, infatti, prenderà il via il 19 agosto, come in Inghilterra, ma il calciomercato chiuderà i battenti alla mezzanotte del 18. Il giorno prima, dunque, lasciando di conseguenza poche finestre utili per la parte più divertente del gioco: l'asta per la composizione delle squadre. Attenzione, però, il mercato chiude i battenti solo in Italia, per gli altri Paesi europei proseguirà, come consuetudine, fino a fine mese lasciando aperti gli scenari di possibili partenze.

Boxing day, sosta invernale lunga e mercato di gennaio.

Dopo la sperimentazione del campionato in corso, con il pieno di gare nel periodo natalizio, nel prossimo campionato la Lega raddoppia proponendo partite il 22, il 26 (anche qui come il Boxing Day britannico) e il 29 dicembre. A seguire la sosta sarà di tre settimane, ma anche in questo caso, a incombere sarà il calciomercato con chiusura il 19 gennaio e ripresa del campionato al 20. Spazio per l'asta di riparazione? Ridotto, compresso, o da sviluppare in più tornate, ma con il mercato ancora aperto. Da segnalare, poi, che si rischia di incorrere nella stessa circostanza degli affari estivi, con il resto d'Europa che proseguirà nelle trattative fino a fine mese.

Calendario ultraspezzettato.

Altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dalla nuova programmazione delle partite, di cui abbiamo avuto un assaggio già in queste ultime settimane. L'impostazione prevederà tre match al sabato (nelle fasce orarie delle 15, delle 18 e delle 20.45), gara di mezzogiorno della domenica confermata, appena tre incontri alle 15 e poi di seguito uno alle 18 e uno alle 20.45, con epilogo con il monday night alle 20.45. Insomma formazioni da consegnare al sabato entro le 15, ma con formazioni che potenzialmente potrebbero dover svolgere ancora due o tre allenamenti.