In campo, con il pallone tra i piedi, può fare quasi tutto. Leo Messi però sembra avere "poteri" speciali anche fuori dal terreno di gioco. Basti pensare che sopra l'abitazione del fenomeno argentino a Barcellona, non possono passare gli aerei. Una situazione che però, battute a parte, non è legata all'importanza della privacy della Pulce, ma a vincoli ambientali che impediscono dunque ai mezzi di attraversare il cielo sulla lussuosa residenza del numero 10 blaugrana.

Gli aerei non volano sulla casa di Messi.

A svelare il curioso retroscena ci ha pensato Javier Sanchez-Prieto, presidente di Vueling. In un'intervista a La Vanguardia, il dirigente della compagnia aerea ha spiegato che tra i freni alla crescita dell'aeroporto di Barcellona El Prat c'è l'impossibilità di volare sopra la casa di Leo Messi, a causa dei famigerati "vincoli ambientali", ovvero le condizioni legate alla tutela dell'ambiente e dei residenti.

Perché gli aerei non possono passare nel cielo sopra la residenza della Pulce.

Secondo Sanchez-Prieto, la capacità delle piste dell'aeroporto è limitata proprio a causa dei vincoli ambientali relativi alla casa di Messi: "perché non puoi passare dove vive Messi, un fatto che non succede in nessun posto del mondo". Nonostante questo prosegue il percorso di crescita della struttura che passerà dalla costruzione di un nuovo terminale e una nuova pista. Il presidente della compagnia catalana a tal proposito ha dichiarato: "Se è meglio fare un nuovo investimento o rivedere le attuali restrizioni".

La lussuosa residenza di Leo Messi a Barcellona.

La definizione di "casa" quando si parla di Leo Messi è limitativa, forse sarebbe meglio parlare di una reggia. La nuova residenza della famiglia Messi acquistata nel 2010 è una lussuosissima villa con vista sul mare posizionata nel quartiere di Bellemar. Struttura gigantesca, su più piani e con piscina, campo di calcetto, palestra e ogni comfort. Senza dimenticare che come vicino di casa, l'argentino può contare sul suo compagno di reparto Suarez, al quale è legato da un profondo rapporto di amicizia.