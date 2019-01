Giuseppe Rossi torna dove tutto è iniziato, ovvero al Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il club dell'Old Trafford ha permesso allo sfortunato attaccante di allenarsi con la propria squadra per cercare di recuperare la forma migliore. E' stato il neo manager ed ex bomber dei Red Devils Ole Gunnar Solskajer a chiamare Pepito, concedendogli la possibilità di non perdere il feeling con il pallone, il tutto aspettando il ritorno in campo ad alti livelli per l'ennesima avventura professionale.

Giuseppe Rossi torna allo United

Svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Genoa nella scorsa stagione, Giuseppe Rossi è alla ricerca di una squadra. La trattativa con la Juve Stabia si è risolta con un nulla di fatto per Pepito, rimasto dunque nella lista dei calciatori tesserabili a zero. Ecco però la chiamata, importante, arrivata da oltremanica. Il Manchester United, come riportato dal Sun, ha offerto a Rossi la possibilità di allenarsi, per ritrovare la forma migliore. Un'occasione unica per un ragazzo che nella sua carriera ha dovuto fare i conti con innumerevoli infortuni.

Perché Giuseppe Rossi si sta allenando con lo United

A chiamare Giuseppe Rossi al Manchester United, è stato lo stesso allenatore Ole Gunnar Solskajer, che ha sostituito con successo José Mourinho sulla panchina. Per Giuseppe Rossi si tratta di una sorta di ritorno a casa, visto che il classe 1987 è cresciuto calcisticamente nell'accademia dello United e proprio con i Red Devils ha esordito nel calcio professionistico nelle stagioni dal 2004 al 2006 collezionando complessivamente 14 presenze e 4 gol.

Giuseppe Rossi può firmare un contratto con il Manchester United

Ma Giuseppe Rossi può essere tesserato dal Manchester United? Al momento difficile pensare ad un ingaggio del centravanti da parte dello United. Il club dell'Old Trafford infatti sta concedendo al suo ex calciatore la possibilità di allenarsi e ritrovare la forma migliore, lavorando anche al fianco di calciatori di primissimo livello. Cosa accadrà in futuro? Difficile dirlo, anche se la speranza è che Rossi possa vivere un finale di carriera calcistica ricco di soddisfazioni dopo tanta sfortuna.