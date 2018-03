Nicolò Barella, al netto di qualche cartellino giallo di troppo (è già in doppia cifra), è senza dubbio uno dei calciatori che più è migliorato in Serie A. Il suo nome è già sul taccuino di molti dirigenti di mercato. Si parla da tempo di un forte interesse della Roma e dell’Inter, che pensano di rafforzarsi la prossima estate con questo ventenne nato e cresciuto nel Cagliari. Il presidente rossoblu Giulini ha fissato il prezzo di Barella.

Roma o Inter nel futuro di Barella

In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente del Cagliari ha elogiato il centrocampista, che potrebbe ripercorrere le orme di Nainggolan, a cui spesso è stato accostato. Giulini ha confermato l’interesse di un grande squadra nei confronti di Barella, che varrebbe 50 milioni di euro

Noi del Cagliari, così come gli allenatori della squadre di Serie A che sono interessate al giocatore, siamo convinti che Barella possa giocare da play. E c’è una squadra che lo vuole, una big, che la pensa così. Per noi Barella è un centrocampista moderno, totale e i centrocampisti totali alla Nainggolan, come quelli che valgono 30-40-50 milioni e possono giocare in ogni ruolo. Noi dobbiamo creare giocatori. Barella sta crescendo ma il suo percorso ancora non si è completato.

Chi è Nicolò Barella

Barella è nato nel maggio del 1997, ha vent’anni ed ha fatto tutta la trafila nel Cagliari, con cui ha iniziato a giocare quando aveva nove anni. A 17 anni nella stagione 2014-2015 esordisce in Serie A, poi vive una stagione in prestito a Como. Il Cagliari lo riprende, lo fa giocare con il misurino nell’anno del ritorno in Serie A, da quest’anno è titolare, ha segnato anche tre reti. Di Biagio pochi mesi fa lo ha convocato con l’Under 21.

Han e Joao Pedro

Barella è un prodotto del vivaio ed è il fiore all’occhiello del Cagliari, che però ha altri giocatori che sono destinati a crescere: Han e Joao Pedro, elogiati dal numero uno del club