"Con le tue mani e le mie mani insieme siamo già più innamorati". Una bella dedica d'amore a corredo di una foto che li immortala mano nella mano mentre passeggiano sul prato del ‘Franchi' di Firenze. Come si dice, Giovanni Simeone – alias ‘cholito', perché figlio del Cholo che allena l'Atletico Madrid – ha il cuore dolce dolce: la tripletta al Napoli (porta con sé il pallone del match, come da tradizione) gli ha consentito di mettersi in luce più di quanto non abbia fatto finora (14 gol in stagione, di cui 13 in campionato) e il rapporto con Giulia Coppini va a gonfie vele. E così i due sono usciti ufficialmente allo scoperto con la ragazza di Tavarnelle Val di Pesa – comune alle porte del capoluogo toscano – che ha postato sul proprio profilo Instagram l'immagine e il messaggio tenerissimo.

Chi è Giulia Coppini? Occhi verdi, che ti scrutano fin dentro l'anima, sorriso gentile, 174 cm di altezza, Giulia Coppini ha calcato le passerelle dei concorsi di bellezza qualche anno fa quando indossò la fascia di Miss in Gambissima Toscana nel 2013. Amante del mare ("trasparente come le anime più pure", scrive in un suo post) e delle sfumature di azzurro che si perdono tra le acque della Sicilia oppure che la natura s'è divertita a dipingere in quelle di Formentera; tramonti mozzafiato e foto di vita quotidiana assieme ad amiche: nella gallery delle sue immagini sui social nulla c'è che la assimila a una ‘semplice wags'. E' una bella ragazza fiorentina che ha conquistato il cuore del talento viola nel quale non c'era più posto da tempo per la ex, Elisabetta Galimi.

Momento d'oro per il Cholito. Coincidenze del destino, si dice così quando Cupido scocca la freccia e tutto si trasforma in una favola. E una favola bella è l'avventura che Giovanni Simeone, 22 anni, sta vivendo in riva all'Arno (non solo per il rapporto con Giulia). L'attaccante argentino, legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2022, è diventato oggetto dei desideri di mercato di club italiani ed europei: Valencia, Villarreal e Siviglia le società della Liga che lo vorrebbero in rosa, mentre dalla Premier League il Tottenham ad aver acceso i riflettori su di lui.

A Madrid, sponda dei colchoneros, un sondaggio ha rivelato come i tifosi dell'Atletico sognino di vedere il ‘cholito' alla corte del ‘cholo'. Affascinati dalle prodezze dell'attaccante, immaginano Giovanni Simeone come il futuro idolo del nuovo stadio Wanda Metropolitano: è forte, giovane e può fare un sacco di gol contro gli storici rivali del Real allenato da papà Diego. Cissà se un giorno accadrà… Quanto vale oggi? Non meno di 40 milioni anche se da parte della Fiorentina non c'è alcuna volontà di lasciarlo andare via. Le vie del mercato sono infinite, per adesso conducono solo al cuore della bella Giulia. E lì gli affari non c'entrano, è solo questione di amore.