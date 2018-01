Nessun provvedimento nei confronti dell'attaccante del Milan, Patrick Cutrone. Il Giudice Sportivo ‘scagiona' il calciatore che domenica scorsa – come dimostrato dalle immagini acquisite per la prova tv – aveva deviato col braccio la palla in occasione della rete del vantaggio siglata contro la Lazio. Non c'è stata volontarietà, è questa la motivazione alla base del mancato provvedimento come si apprende dal comunicato pubblicato dalla Lega Calcio.

Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; data l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS; rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la volontarietà del gesto; considerato che nel caso di specie il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà, avuto riguardo alla particolare velocità dell’azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistente di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest’ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa; delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan).

Tre giornate a Belec del Benevento per il calcio a Niang.

Mano pesante del Giudice Sportivo, invece, nei riguardi del portiere del Benevento, Belec, che domenica scorsa era stato espulso contro il Torino per il calcione rifilato all'attaccante dei granata, Niang. Sono 3 le giornate di squalifica inflitte "per avere, al 34° del primo tempo – si legge nella nota -, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone".

Due turni di stop a cacciatore per le manette.

Due giornate e non 3 (come accadde a Mourinho e a Tonelli) per aver mimato il gesto delle manette nei confronti del direttore di gara, Maresca. E' questa la sanzione inflitta a Cacciatore, il giocatore del Chievo Verona protagonista del gesto che ha fatto molto discutere e compiuto durante lanticipo di campionato contro la Juventus. Il Giudice Sportivo lo ha punito "per aver, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna; infrazione rilevata da un Assistente".

Una giornata di stop per Samuel Bastien (Chievo), Samir (Udinese), Fabio Pisacane (Cagliari), Moise Kean (Hellas Verona), Senad Lulic e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), German Pezzella (Fiorentina), Nicolas Spolli (Genoa).

Per quanto riguarda i dirigenti è scattata l'inibizione fino all'11 febbraio 2018 il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino "per avere, al 12° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, rivolgendo loro espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Inibito fino al 4 febbraio e multato di 5mila euro, infine, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini "per avere, al 47′ del primo tempo, non inserito in distinta, fatto ingresso nel recinto di giuoco; successivamente, al termine della frazione di gara, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver contestato l'operato arbitrale, accusando il Direttore di gara di parzialità, e continuato nella sua protesta fino all'ingresso degli spogliatoi degli Ufficiali di gara; recidivo".