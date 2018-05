L’Mls, la Major Soccer League, è un campionato sempre più ricco di campioni. Ibrahimovic è volato negli Stati Uniti pochi mesi fa e sta già deliziando i tifosi dei Los Angeles Galaxy, presto anche Rooney potrebbe volare negli States, dove gioca anche Schweinsteiger, un campione del mondo, e in America fino a pochi mesi fa giocavano Drogba, Kakà, Pirlo e Lampard. Tutti grandissimi campioni, ma il giocatore più pagato di tutto il campionato, sia quello scorso che questo, è l’ex juventino Sebastian Giovinco.

Del campionato americano il trentunenne fantasista è da un paio d’anni il miglior giocatore, le sue punizioni sono il suo marchio di fabbrica, i risultati ottenuti dalla sua squadra, il Toronto Fc, sono stati eccezionali e parte del merito è tutta di Giovinco che ha vinto il campionato ed è arrivato fino alla finale della Champions del Concacaf, persa contro i messicani del Chivas, guidato dall’ex Inter e Lazio Almeyda. Giovinco è il giocatore che guadagna di più e si è messo alle spalle anche grandi calabri come Ibra e Kakà. L’ex juventino, autore di 61 gol e 38 assist in 103 partite, ha uno stipendio di 5,6 milioni di dollari che diventano più di 7 grazie a sponsorizzazioni e bonus.

Sul podio con Giovinco ci sono Michael Bradley, ex della Roma e anch’egli giocatore della squadra di Toronto, che guadagna complessivamente 6,5 milioni anni. Terzo posto per Carlos Vela, messicano con un passato all’Arsenal dei Los Angeles Galaxy che arriva a 6,3. Quarto posto per Bastian Schweinsteiger, che gioca a Chicago (che recentemente è diventato papà) e guadagna circa sei milioni di euro netti. Nella top ten anche l’altro messicano Jonathan dos Santos, l’ex bomber della nazionale spagnola David Villa. Occupa solamente la venticinquesima posizione Zlatan Ibrahimovic, che guadagna 1,5 milioni di dollari a stagione.