Sebastian Giovinco non si ferma più. Dopo aver trascinato il Toronto alla conquista della Major League Soccer, l'attaccante italiano continua ad incantare anche nella Champions League della Concacaf, riservata alle squadre di Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi. Nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale contro i messicani del Tigres la Formica Atomica ha realizzato un gol, con quella che è la specialità della casa, ovvero il calcio di punizione, facendo registrare l'ennesimo record.

Giovinco, ennesimo gol su punizione contro il Tigres

Dopo aver vinto 2-1 in casa, nel match di ritorno in casa del Tigres Giovinco è salito in cattedra quando il punteggio era di 1-1. Un gol direttamente da calcio di punizione per l'italiano che si è rivelato dunque decisivo per la formazione canadese: pur perdendo 3-2 il Toronto ha conquistato le semifinali della Champions Concacaf dove affronterà il Club America. Con un Giovinco in gran forma è lecito essere ottimisti in casa biancorossa.

Quanti gol segnati da Giovinco su punizione, l'italiano è un cecchino

Impressionanti i numeri relativi alla capacità realizzativa di Giovinco su calcio di punizione. Come evidenziato da Tuttosport, quello contro il Tigres è il 15° gol su calcio piazzato per la Formica atomica dal momento del suo arrivo in Nord America nel 2015. Una media impressionante quella del classe 1987 che segna una rete su punizione ogni 508 minuti, con una percentuale del 9.7%.

Giovinco meglio di Messi, Neymar e Ronaldo

E i numeri parlano chiaro per un calciatore che oltreoceano ha già segnato più di 60 reti. Per quanto concerne le punizioni Giovinco ha fatto addirittura meglio di due fenomeni del calibro di Messi e Ronaldo. Considerando infatti lo stesso periodo di tempo, ovvero dal 2015 ad oggi, nessuno ha segnato come l'ex Juventus. Messi si è fermato a 12 punizioni vincenti, mentre Pjanic e Neymar si sono fermati a 9, Dybala a 8 e Ronaldo a 7. Un rendimento eccezionale che però non gli è servito per tornare a vestire l'azzurro. Sogno sfumato? Giovinco ci crede ancora, e intanto continua a segnare su punizione e non solo