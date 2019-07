Giovanni Trapattoni, l’allenatore italiano più vincente di sempre, è diventato bisnonno. Con un post su Twitter il tecnico ha annunciato la bella notizia e ha presentato al mondo il figlio del nipote, che si chiama Davide: “Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide”. Auguri.

Il Trap è bisnonno

Da circa un anno uno dei più grandi tecnici italiani è molto attivo sui social, grazie al nipote Riccardo che lo ha indirizzato e lo aiuta. Il Trap, nella giornata di lunedì, è stato immortalato sorridente mentre ha in braccio Davide, nato pochi giorni fa, figlio di un nipote. Il piccolo farà compagnia a Sveva, che ha 3 anni, altra nipotina di Trapattoni. Sui social sono arrivate le congratulazioni del c.t. Roberto Mancini e di Robbie Keane, ex bomber irlandese e ora vice del c.t. McCarthy.

La splendida carriera di Trapattoni

Grande calciatore, vinse la Coppa dei Campioni con il Milan e neutralizzò Pelé in una storica amichevole Italia-Brasile, il Trap è diventato allenatore giovanissimo, dopo un paio di stagioni al Milan fu scelto da Boniperti. Con la Juve vinse tutto in un decennio memorabile: scudetti a raffica, Coppe Italia, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa, e non potevano mancare Supercoppa Europea e Intercontinentale. All’Inter conquistò lo scudetto dei record, e una Coppa Uefa, vinta anche con la Juve nel 1993. Poi una serie di esperienze all’estero, tutte vincenti, con Bayern, Benfica e Salisburgo, mezza stagione a Cagliari, due con la Fiorentina prima della Nazionale, con due beffe clamorose, quella del Mondiale del 2002, e del ‘biscotto’ che costò all’Italia l’eliminazione a Euro 2004. Gli ultimi anni da c.t. con l’Irlanda. Famoso anche per la sua simpatia, il Trap è tutt’ora popolarissimo sul web per una serie di sfoghi avuti in delle conferenze stampa diventate mitiche.